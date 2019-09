Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","shortLead":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","id":"20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d000d-09a8-4d74-9402-ec158b181226","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:39","title":"Tanévnyitón kampányolt hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be világrekorder televízióját.","shortLead":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be...","id":"20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fe7b1-e507-4758-8e3e-22ca36f7aa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:03","title":"Sosem látott méretű LCD televíziót mutat be a Sharp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","shortLead":"Song Simon szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat.","id":"20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b52c9-e26c-4861-9f94-7715569e40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_song_simon_kispest_kepviselojelolt_migransok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:08","title":"A félig japán fideszes jelölt kitiltaná a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő eljárást.","shortLead":"Fagyos a viszony Orbán Viktor és a finnek között, mióta kiderült, hogy az északiak továbbvinnék a jogállamiságot érintő...","id":"20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5dfb99-ade7-45c6-8b24-c8ab632a7bab","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Budapestre_jon_a_finn_miniszterelnok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:20","title":"Budapestre jön a finn miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint jutalmat ajánlott fel annak, aki tud segíteni.","shortLead":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint...","id":"20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0423aa-24b8-4b1a-a6be-ba02af307bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:54","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hableány utolsó eltűnt utasának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","shortLead":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","id":"20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cddb0-67c2-4a11-a598-f4696e19d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:34","title":"Nagy viharok nélkül, néhol durva széllel érkezik az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]