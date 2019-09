Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású Patrick Balkanyt, Nicolas Sarkozy volt államfő gyerekkori barátját, a Párizs közeli Levallois-Perret polgármesterét. Az adócsalás miatt elítélt városvezető azonnali elzárását is elrendelte a párizsi büntetőbíróság.

Isabelle Balkany, a politikus felesége és Levallois-Perret alpolgármestere három év letöltendő szabadságvesztést kapott, de ő egyelőre szabadon távozhatott. Az ítélet kihirdetése után a 71 éves Patrick Balkanyt a rendőrök a bíróságon letartóztatták, és a párizsi La Santé börtönbe szállították. A házaspárt a közügyektől is eltiltották tíz évre.

A pár ügyvédje, Éric Dupond-Moretti azonnal jelezte, hogy fellebbezést nyújt be az ítélet ellen.

A francia televíziók által az elmúlt hónapokban minden részletében követett peres eljárás második szakaszában,

a pénzmosási és a korrupciós vádakban október 18-án hoz ítéletet a bíróság.

Patrick Balkany – aki 1983 óta megszakítás nélkül irányította a francia főváros egyik elegáns elővárosát – "néhány hibát" elismert a bíróság előtt, de azt állította, hogy egész életét mások szolgálatának szentelte.

A vizsgálóbírókat a pénzügyminisztérium pénzmosás és korrupció elleni részlege értesítette több mint öt évvel ezelőtt a házaspár közismerten fényűző életmódja és feltételezhető off-shore cégei miatt. A Le Monde című napilap akkor úgy értesült, hogy egy belga üzletember bevallotta a hatóságoknak, hogy 2009-ben egy szingapúri cégen keresztül 5 millió dollárt utalt át Patrick Balkanynak, amiért a politikus közvetített egy namíbiai urániumügyletben. A nyomozók azt feltételezték, hogy ezt az összeget megpróbálták eltüntetni az adóhatóság elöl.

A vizsgálóbírók azt is vizsgálták, hogy ki a valódi tulajdonosa annak a két háznak (az egyik az Antillákon, Saint Martin-szigeten, a másik pedig a marokkói Marrákesben található), ahol a Balkany házaspár rendszeresen nyaral, valamint hogy nem adócsalásból vásárolták-e azokat.

A bíróság minden vizsgált adócsalási kérdésben bűnösnek mondta ki a házaspárt, akik az évi legalább 16 millió eurós jövedelmük mellett évekig nem fizettek vagyonadót,

valamint 2009 és 2014 között alulbecsült vagyonbevallást nyújtottak be. A vádhatóság szerint több mint négymilliárd eurós vagyon után nem fizettek személyi jövedelemadót, illetve vagyonadót. Az adócsalás tényét nem, de az összeget a védelem vitatta.

A Saint Martin szigeten található villa tulajdonjogát Isabelle Balkany utólag beismerte, azt azonban tagadta a házaspár, hogy Marrákesben megvették a villájukat. Balkanyéknak a normadiai Givernyben is van egy malomból átalakított nyaralója, amelynek értékét a vagyonbevallásukban alábecsülték. Pascal Balkany nevén a nyomozás szerint Svájcban is vannak családi örökségek, amelyeket nem vallott be.

Az október 18-i ítélet még súlyosabb lehet a politikus számára, pénzmosásért és korrupcióért ugyanis akár hét év szabadságvesztéssel és teljes vagyonelkobzással is sújthatják.