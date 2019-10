Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","shortLead":"Valószínűleg klasszikus zenére gondolt Fekete Péter államtitkár. ","id":"20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef0285-695b-4139-8d01-42b80a2b10fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Uj_cel_minden_nagyobb_telepulesen_legalabb_egyszer_legyen_zene","timestamp":"2019. október. 01. 19:58","title":"Új kormányzati cél: minden nagyobb településen legalább heti egyszer legyen zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész államelnökkel is találkozott.\r

\r

","shortLead":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész...","id":"20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fce0f-68e1-4968-9157-8ea3f11ff263","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","timestamp":"2019. október. 01. 10:29","title":"Tom Cruise az ukránoknak promózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy szavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy szavazatos polgármesterek, újabb Brexit-javaslat és magyar focisták BL-vereségei. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0d2c-8275-4518-a922-81ec22209d8d","keywords":null,"link":"/360/20191003_Radar_360_A_TV2nel_tuntettek_Trump_bunteti_Europat","timestamp":"2019. október. 03. 08:00","title":"Radar 360: Tüntettek a TV2-nél, Trump bünteti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2ad754-4595-4304-8a5d-7f34366399ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konceptuális művészet szintet lépett Thom Browne divatbemutatóján.","shortLead":"A konceptuális művészet szintet lépett Thom Browne divatbemutatóján.","id":"20191001_Olyan_extrem_cipoket_mutattak_be_Parizsban_amelyeket_csak_segitseggel_lehet_felvenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa2ad754-4595-4304-8a5d-7f34366399ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6638cd6f-0480-4d5e-a450-ce36dcd7348a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Olyan_extrem_cipoket_mutattak_be_Parizsban_amelyeket_csak_segitseggel_lehet_felvenni","timestamp":"2019. október. 01. 11:58","title":"Olyan extrém cipőket mutattak be Párizsban, amelyeket csak segítséggel lehet felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","id":"20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa33c6a2-cf40-4057-8acc-ad6a04fdb1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","timestamp":"2019. október. 02. 11:36","title":"Óvszerekben hozta Magyarországra a kokaint, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","shortLead":"A főállatorvos szerint emberi közvetítéssel került Budakeszire a vírus.","id":"20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fdc3c8-0ad6-4574-9b0a-7c05c30b49ca","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_budakeszi_vaddiszno_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 01. 09:50","title":"Százával hullottak el a pestises vaddisznók Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]