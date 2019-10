Amerika az első – mondta többször is Donald Trump amerikai elnök, s ennek következményeit most az USA eddigi szövetségesei, a Szíria észak-keleti részén létrejött, Rodzsava néven ismert nem hivatalos kurd “állam” polgárai és fegyveresei érezhetik a saját bőrükön. Trump ugyanis annak ellenére rendelte el a térségben szolgáló amerikai erők visszavonását, hogy tudja: a visszavonás után a török hadsereg minden bizonnyal be fog törni Szíriába, hogy felszámolja az ottani kurd önkormányzatot. Közben Trump legújabb Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az elnök kezd elszállni magától, még akkor is, ha egy kármentőnek szánt nyilatkozatában már azt állította, az USA nem hagyja magára a kurdokat: ad pénzt és szállít nekik fegyvereket.

© AFP / Bekir Kasim

Törökországban is sok millió kurd él, s Ankarában mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne jöhessen létre egy egységes, mintegy 40 millió ember lakta kurd állam Törökország, Szíria, Irán és Irak kurd többségű területein. Helyszíni beszámolók szerint a kurdok most lövészárkokat és alagutakat ásnak, hogy lelassítsák a küszöbön álló török támadást. Komoly esélyük azonban nincs: a NATO-tagállam Törökország korszerű légierővel rendelkezik, s a légifölény biztos tudatában alighanem viszonylag gyorsan elfoglalhatja a kiszemelt területeket.

Török számítások

Recep Tayyip Erdogan török államfő már többször beharangozta a most várható betörést, Ankara szerint ugyanis a szíriai kurd haderő, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kapcsolatban áll a Törökországban hosszú évek óta betiltott Kurd Munkáspárttal (PKK). Trump annak ellenére dobta oda Ankarának a szíriai kurdokat, hogy az SDF az USA szövetségeseként harcolt az Iszlám Állam ellen, s ennek során legalább 11 ezer kurd esett el a harcokban.

© AFP / Omar Haj Kadour

Szíriában mintegy hárommilió kurd él, s a 2011-ben létrehozott Rodzsavában az utóbbi nyolc év viszonylagos nyugalomban telt. Bár 2016-ban és 2018-ban voltak viszonylag komoly török betörések, a szíriai elnök, Basar Asszad hadserege nem volt aktív a térségben, így a gazdaság is fejlődhetett. A helyiek szerint a küszöbön álló támadás miatt súlyos válság alakulhat ki a nyugodt vidéken. “Mindig is mondtuk, hogy Erdogan fenyegetéseit komolyan kell venni. Vissza fogunk zuhanni a szíriai válság kiindulópontjára és újra hatalmas káosz jön” – figyelmeztetett a helyi kurd önkormányzat szóvivője, Amjed Osman.

Nem kizárt, hogy Ankara már csak azért is elindítja az offenzívát, mert ezzel Erdogan elterelheti a figyelmet a belpolitikai problémákról, például arról, hogy az önkormányzati választásokon az ellenzék diadalmaskodott, vagy hogy továbbra sem sikerült megoldani az országot sújtó gazdasági válságot. Figyelmeztető jel, hogy amikor 2015-ben, a parlamenti választás után ugyancsak meggyengült Erdogan, a török vezető újrakezdte a PKK elleni háborút. “A török kormány mély válságban van, és egyre közelebb kerülnek a hatalom elvesztéséhez. Erdogan ezért minden alkalmat megragad, hogy megvalósítsa birodalmi álmait. Erdogan már csak a kurdok elleni háborúval tudja fenntartani a hatalmát” – nyilatkozta Bahoz Erdal, a PKK végrehajtó bizottságának a tagja.

© AFP / Turkish Presidency / Murat Cetin

Az amerikai elnök páratlan bölcsessége

Trump annak ellenére döntött a csapatkivonásról, hogy a Pentagon is azt javasolta, az USA tartson fenn egy kisebb haderőt Észak-Szíriában. Közben a helyi kurdok is tartották magukat kötelezettségeikhez, és nem indítottak támadásokat török területek ellen.

Trump leginkább azért vonja vissza az amerikai erőket, hogy végre más hatalmak is tegyenek valamit a válság rendezése érdekében. Legalábbis erre lehet következtetni öndicsérettől csöpögő Twitter-bejegyzéséből. “Ahogy már többször is mondtam korábban, s most csak megismétlem, ha Törökország valami olyat tesz, ami az én hatalmas és páratlan bölcsességem szerint elfogadhatatlan, akkor teljes mértékben tönkre fogom tenni a török gazdaságot (ahogy ezt már korábban is megtettem.) A törököknek, együtt Európával figyelniük kell, mi történik az Iszlám Állam elfogott harcosaival, és családtagjaival. Az USA sokkal többet tett, mint amit bárki is elvárhatott volna, például azt, hogy száz százalékban elfoglalta az Iszlám Állam területét. Itt az ideje annak, hogy most mások is megvédjék a saját területüket” – írta az amerikai elnök.

© AFP / National Defence Ministry of Turkey

Putyinék is örülhetnek

Az amerikai csapatok kivonása egyben megnyitja az utat a szíriai kormányhadsereg és az azt támogató orosz egységek előtt: az Asszad-rezsim már régóta szeretné visszafoglalni a stratégiai jelentőségű Deir Ezzor települést, amelyet még a kurdok vettek el az Iszlám Államtól. Most, hogy az amerikaiak távozásával megszűnik a légi védelem is, a kurdok – különösen ha megtámadják őket a törökök – aligha lesznek képesek ellenállni Asszad és az oroszok offenzívájának.

Elemzők szerint a kurdok látványos elárulásának az USA számára is komoly következményei lehetnek. “A kurdoknak is megvolt a maguk oka arra, hogy gyűlöljék az Iszlám Államot: jórészt marxisták és ateisták, az Iszlám Állam ezért utolsó szálig megsemmisítette volna őket. De mindenki, aki nem szeretné, hogy túlzsúfolttá váljon az arlingtoni amerikai katonai temető, komoly hálával tartozik a kurdoknak, mivel sokan közülük az amerikai katonák helyett vesztették az életüket. Azzal, hogy ilyen gyorsan hagyjuk megsemmisíteni a velünk egy oldalon állókat, azt fogjuk elérni, hogy nem lesznek új szövetségeseink” – írta a The Atlantic elemzője.

Trump is érezhette, hogy nem volt szerencsés lépés magára hagyni a szövetségest, s egy újabb Twitter-bejegyzésben már visszakozott. “Bár az amerikai katonák elhagyják Szíriát de szó sincs róla, hogy magukra hagynánk a kurdokat, akik különleges emberek és kiváló harcosok” - írta, s hozzátette: Washington anyagi eszközökkel és fegyverekkel támogatja majd a szíriai kurdokat.