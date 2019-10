Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Karácsony szerint történelmi győzelem született. Karácsony: "Leckét adtunk demokráciából mindenkinek Magyarországon" 2019. október. 13. 23:00 Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun betegségét, a neuromyelitis opticát (NMOSD), amely a betegek felénél vakságot okoz és elveszítik járóképességüket a kór diagnosztizálása utáni öt évben. 5 év alatt vakságot és járóképtelenséget okoz a kór, amelyre most sikerült találni egy ellenszert 2019. október. 14. 00:03 Sokkal többen szavaztak délelőtt 11-ig, mint öt éve ilyenkor 2019. október. 13. 11:36
Közel másfélmillióan már voksoltak. 42,7 százalékos a részvétel délután 5 óráig 2019. október. 13. 17:43
Nem rekordmagas, de az öt évvel korábbinál jóval nagyobb a részvételi arány. Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját 2019. október. 13. 21:08
A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül 2019. október. 12. 11:26
Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására.