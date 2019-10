Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov nevű üstökös – állapították meg a kutatók, akik szerint a csillagközi tér mélyéből érkezett objektum fizikai tulajdonságai a Naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek létezéséről árulkodnak.","shortLead":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov...","id":"20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e6802-c9d1-4195-9d8b-9da7343c6b8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","timestamp":"2019. október. 17. 15:03","title":"Csak a magja egy kilométeres a Naprendszeren kívülről érkezett üstökösnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","shortLead":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","id":"20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba542fc-0a6a-4f57-8dc0-e877c6cbb512","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","timestamp":"2019. október. 17. 13:31","title":"Évtizedek óta nem volt annyi halálos baleset az utakon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","shortLead":"Elítélte a katalóniai tüntetéseken történt erőszakcselekményeket Quim Torra katalán elnök.","id":"20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13a7a-d0d4-4655-b45b-7bfc25d75784","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_katalonia_quim_torra_tuntetesek_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 17. 05:34","title":"Katalán elnök: Azonnal véget kell vetni az erőszaknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan bántalmazta, majd megölte.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan...","id":"20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c794870d-b4cb-46c3-9cc3-0f41047ae6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc835c2-a7fe-4bfa-a6d9-cdf3b7ca24ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_nepligeti_gyilkossag_jogeros_itelet_eletfogytiglan_fegyhaz","timestamp":"2019. október. 17. 12:27","title":"Leghamarabb 25 év múlva szabadulhat a népligeti gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken keresztül bepillantást nyerhetünk az egykori légi harcokba és a repülésben gazdag mindennapjaikba. Az első részben megtudjuk, hogyan lett pilóta a két férfiból. ","shortLead":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken...","id":"201901015_Veteranfilm_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce46c8-ea8f-483a-928f-ad05041646a9","keywords":null,"link":"/360/201901015_Veteranfilm_elso_resz","timestamp":"2019. október. 15. 19:00","title":"Doku360: \"A vadászpilóta a levegő bohóca, és én tudtam, hogy az leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","shortLead":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","id":"20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0753a0-2157-46d8-a996-0f637d269495","keywords":null,"link":"/elet/20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","timestamp":"2019. október. 15. 17:36","title":"Tíz éven át várta a világvégét a föld alatt egy holland család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]