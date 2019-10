Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","shortLead":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","id":"20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78d6159-3dc0-4be2-90ed-9ccca2518a1f","keywords":null,"link":"/sport/20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","timestamp":"2019. október. 17. 06:22","title":"Belehalt agysérülésébe egy amerikai bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","shortLead":"Azt is hozzáteszik, hogy ez az ügy járult hozzá ahhoz, hogy a Fidesz elszenvedje első nagyobb választási vereségét.","id":"20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8680a6b-f1cf-429d-8444-5544fdb6c990","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_borkai_zsolt_szexbotrany_washington_post_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 16. 07:04","title":"A Washington Post erősen rácsodálkozva ír arról, hogy Borkait a botránya után is újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda83b94-ee1a-4f86-a8ca-6d0d974087b7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Arany János és Gandhi a példaképei, Jediereje van, ismeri az önbizalomhiány ellenszerét, de akad olyan tulajdonsága, amit máig nem sikerült önmagával kapcsolatban teljesen elfogadnia. Farkas Franciskát kérdeztük. ","shortLead":"Arany János és Gandhi a példaképei, Jediereje van, ismeri az önbizalomhiány ellenszerét, de akad olyan tulajdonsága...","id":"20191016_Farkas_Franciska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda83b94-ee1a-4f86-a8ca-6d0d974087b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a1c05-9594-4c4e-a9ca-ae84380168e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191016_Farkas_Franciska","timestamp":"2019. október. 16. 14:36","title":"Farkas Franciska: Félelem nélkül élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"fed407d8-0596-4c01-8381-8d4964da705c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy svájci lap újságírója csupa olyan kérdést tett fel a 40. születésnapját ünneplő F1-es versenyzőnek, amelyre egyetlen szóban válaszolhatott.","shortLead":"Egy svájci lap újságírója csupa olyan kérdést tett fel a 40. születésnapját ünneplő F1-es versenyzőnek, amelyre...","id":"20191017_kimi_raikkonen_szuletesnap_interju_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fed407d8-0596-4c01-8381-8d4964da705c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f0cd0-f07c-43cd-b3a3-399a77958bbe","keywords":null,"link":"/elet/20191017_kimi_raikkonen_szuletesnap_interju_f1","timestamp":"2019. október. 17. 11:15","title":"Végre kedvére való interjút készítettek Kimi Räikkönennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","shortLead":"A távol-keleti országban nagy terveket szövögetnek az extra luxust jelentő autómárkák piacán is.","id":"20191016_Kinai_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e49dd1-eb0b-41d2-af11-84ffeaa861ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b3ad74-831d-4cb7-aeb1-7bc4c57d4f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Kinai_RollsRoyce","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Nem a szokásos koppintás lenne a kínai Rolls-Royce ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT). A szervezet emlékeztetett, hogy csak idén közel tízezer liter gyümölcspárlatot és további nyolcezer liter, erre a célra elkészített cefrét foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).","shortLead":"Végzetes hatása van a pálinkaszakmára a feketekereskedelemnek – fogalmaz friss közleményében a Pálinka Nemzeti Tanács...","id":"20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ae9417-1d7e-40fa-aa1f-21320cb84eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d1a44-a7e5-421c-824b-933c440e1127","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_palinka_nemzeti_tanacs_feketekereskedelem_gyumolcsparlat_cefre","timestamp":"2019. október. 16. 12:24","title":"Kivéreztetik a hivatalos pálinkafőzdéket a feketézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról Észak-Szíriából. Azt is kérte Recep Tayyip Erdogantól, hogy \"ne legyen ostoba\".\r

","shortLead":"Levelet írt Donald Trump a török elnöknek két nappal azután, hogy döntést hozott az amerikai csapatok kivonásáról...","id":"20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07745ae-793a-4984-9920-0be528b5309e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_donald_trump_recep_tayyip_erdogan_torok_offenziva_sziria_kurdok","timestamp":"2019. október. 17. 06:09","title":"\"Ne legyen kemény fiú!\" – kérte Trump Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]