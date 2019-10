Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","shortLead":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","id":"20191017_idojaras_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eb3b04-23a3-4ebf-80ac-458f9cff901f","keywords":null,"link":"/elet/20191017_idojaras_hetvege","timestamp":"2019. október. 17. 15:51","title":"Napos hétvégével folytatódik a nyárias ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil lakosságnak és jelentősen veszélyezteti az Iszlám Állam legyőzése érdekében eddig elért eredményeket, a terrorszervezet ugyanis továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára - írja az Európai Tanács a zárónyilatkozatában.","shortLead":"Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil...","id":"20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f111a577-ab4e-488b-b067-8ac0068548d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b0c113-5aed-4ab8-b94b-af49ca5c7a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Europai_Tanacs_Torokorszag_hagyjon_fel_az_osszes_katonai_tevekenyseggel_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 06:06","title":"Európai Tanács: Törökország hagyjon fel az összes katonai tevékenységgel Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","shortLead":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","id":"20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def1c8a0-6db8-4944-a3d4-56323efcedef","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","timestamp":"2019. október. 18. 07:31","title":"Palkovics kész magasabb bérleti díjat is fizetni a budavári önkormányzati lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márki-Zay Péter szerint a Volánbusz rendszeréhez a jegybevétel csak 10 millióval járul hozzá. 