[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","shortLead":"Az új országos napi rekord 28 Celsius-fok lett.","id":"20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad221943-4680-4468-85f4-fe61fc07b189","keywords":null,"link":"/elet/20191021_melegrekord_orszagos_napi_rekord_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. október. 21. 18:09","title":"Milyen ősz? Újabb melegrekordok dőltek meg a hét első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","shortLead":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","id":"20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8f028-7288-4ab0-826a-79f3b1c0b631","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 23. 09:47","title":"A szerb elnök szerint Borkai nagyon rátermett ember, Budapestet pedig nem vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus használatot.","shortLead":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus...","id":"20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76faeaa-69cc-40c3-80c7-e143fcbf56ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Mit szólna egy ilyen 625 lóerős kombi BMW M8-hoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","shortLead":"400 forinttal fognak többet kérni a streaming szolgáltatásért. ","id":"20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e277299e-45be-44f2-a73a-94bdb39939e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82864b5-8fc8-4810-8aac-5dc29defbdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_hbo_go_arvaltozas_november_21","timestamp":"2019. október. 21. 17:37","title":"Drágább lesz az HBO GO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","shortLead":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","id":"20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a213a63-35d8-49ad-af59-631f694ab968","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","timestamp":"2019. október. 21. 17:19","title":"Tornádó söpör végig Amerikán, több tízezer háztartásban nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parlamenti interpellációra adott válaszban mondta el a Belügyminisztérium államtitkára, hogy „nyomozás van folyamatban.”","shortLead":"Egy parlamenti interpellációra adott válaszban mondta el a Belügyminisztérium államtitkára, hogy „nyomozás van...","id":"20191021_Nyomoznak_a_Borkaiugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d50321-585f-4b6a-bdf5-17cfc38bede0","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nyomoznak_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 21. 17:29","title":"Nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","shortLead":"Beterjesztette hétfő éjjel a brit kormány a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló törvénytervezetet.","id":"20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3c8d9b-01b0-4fcb-9de2-27b4b2ec36b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_brexit_brit_parlament_torvenytervezet_megallapodas_boris_johnson","timestamp":"2019. október. 22. 07:28","title":"Johnson három nap alatt nyomná át a parlamenten a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]