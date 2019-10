Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de magához is ölelte azt a szemléletet, hogy a náluk élők a lehető legteljesebb életet éljék - náluk a párok összeköltözhetnek, és ha szeretnének, dönthetnek úgy, hogy babát vállalnak.","shortLead":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de...","id":"20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89e84cd-45e5-4f9e-ac6d-dce956953fdd","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","timestamp":"2019. október. 31. 20:00","title":"Nem mondom, hogy könnyű beletörődni, de jobb, mintha elvették volna a fiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","shortLead":"Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban.","id":"20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16e5a12-5fad-454e-b2e0-e4b6f29db75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47033c0f-d849-4d7e-bd0c-e0a10feec694","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_gripen_vadaszgep_kecskemet_papa_honvedseg","timestamp":"2019. október. 30. 14:41","title":"Sürgősen otthont kell találni a honvédség Gripenjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","shortLead":"A cseh gyártó felfedte az akár zöld rendszámozható újdonság méreteit, technikai részleteit és motorkínálatát is. ","id":"20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6fadef5-549b-4a73-b6e4-32d394017068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6597be-11f6-4f18-bb14-c3bf74c932f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mindent_elarultak_az_uj_skoda_octaviarol_es_a_kombit_is_megmutattak","timestamp":"2019. október. 30. 07:59","title":"Mindent elárultak az új Skoda Octaviáról és a kombit is megmutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","shortLead":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","id":"20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f2dc1-bf89-451b-8979-cdb6bd5ee5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","timestamp":"2019. október. 31. 14:45","title":"Megy is, marad is a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az angyalföldi CT- és MR-centrum alkalmas lenne a főváros akut ellátásában való részvételre is.","shortLead":"Az angyalföldi CT- és MR-centrum alkalmas lenne a főváros akut ellátásában való részvételre is.","id":"20191030_Nincs_penz_a_vizsgalatokra_pedig_lehetnenek_rovidebb_a_varolistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763157-3981-41f7-93e7-86a0a6cb14e3","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nincs_penz_a_vizsgalatokra_pedig_lehetnenek_rovidebb_a_varolistak","timestamp":"2019. október. 30. 18:33","title":"Hiába lenne kapacitás több ezer műtétre Budapesten, az egészségbiztosító nem finanszírozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tőlem idegen minden politikai feszültségkeltés, akár jobb-, akár baloldalról történik\" – írta a neurobiológus. Levele januárban landolt Orbán Viktornál, de egy részlete a napokban kiszivárgott.","shortLead":"\"Tőlem idegen minden politikai feszültségkeltés, akár jobb-, akár baloldalról történik\" – írta a neurobiológus. Levele...","id":"20191030_freund_tamas_orban_viktor_level_mta_akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10720952-ed27-446d-9e88-6053f9431df5","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_freund_tamas_orban_viktor_level_mta_akademia","timestamp":"2019. október. 30. 14:55","title":"Freund Tamás elnézést kért a kutatótársaktól az Orbánnak írt levele miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","shortLead":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","id":"20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3c5a5-ca91-4a39-8f8f-d2d47774563a","keywords":null,"link":"/sport/20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","timestamp":"2019. október. 31. 05:25","title":"Óriási meccsen ütötte el a továbbjutástól a Liverpool az Arsenalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján történő besorolás, ítéletalkotás és diszkrimináció jelensége azonban még kevéssé tematizált. Noha a jelenség már 1969-ben nevet kapott – ageizmus –, és a nyolcvanas évektől kezdődően teret nyert az öregedő Amerika víziójának köszönhetően. Tisza Kata író, öregedéskutató és coach írása. ","shortLead":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján...","id":"20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2305e09-2fe9-419f-a7ff-e90cf79dffed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","timestamp":"2019. október. 30. 11:30","title":"Mi is megöregszünk, ugye? - Tisza Kata az életkor alapú diszkriminációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]