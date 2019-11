Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","shortLead":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","id":"20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee24a1-3367-4053-a034-4a7144d11b71","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 01. 08:40","title":"Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban. Szerinte a Városliget attól különleges, hogy nem körülötte, hanem benne épültek mindig is épületek.\r

\r

","shortLead":"Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban...","id":"20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3e2aa00-2e89-44a8-91c1-158bbff4e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a29b9b-b199-4f34-b753-aad9d104b820","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_A_Liget_Projekt_felelose_szerint_a_Varosligetet_ugy_lehet_a_legjobban_megorizni_ha_meg_tobb_epuletet_teszunk_bele","timestamp":"2019. november. 01. 16:18","title":"A Liget Projekt felelőse szerint a Városligetet úgy lehet a legjobban megőrizni, ha még több épületet teszünk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","shortLead":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","id":"20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9d96f-1fa7-4621-87fa-79051a16a51f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","timestamp":"2019. október. 31. 15:07","title":"Megfellebbezhetetlen ÁSZ-jelentések: az Ab úgy utasította el a Jobbik panaszát, hogy igazat adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25e7bb2-a844-4a31-b8cc-7dcd8e80d132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pilóta és utasa is meghalt a floridai Ocalában történt repülőgép-szerencsétlenségben. Az SUV vezetője viszont megúszta.","shortLead":"A pilóta és utasa is meghalt a floridai Ocalában történt repülőgép-szerencsétlenségben. Az SUV vezetője viszont...","id":"20191101_Autoba_csapodott_egy_repulogep_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25e7bb2-a844-4a31-b8cc-7dcd8e80d132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03de7eec-ff4e-48ff-92b5-ab4338b98cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Autoba_csapodott_egy_repulogep_Floridaban","timestamp":"2019. november. 01. 09:17","title":"\"Hagyják el a gépet!\" - üvöltötte a légi irányító, mielőtt autóba csapódott egy repülőgép Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0976a44-f31a-4de8-b932-558103a25eab","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a külhoni magyar irodalmi szervezetek által, Orbán Viktor bábáskodásával megkötött egyezmény szerint az állami tulajdonú Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. (PIÜ) feladata „az összmagyar irodalom egységben történő felmutatása Európában és a nagyvilág számára”.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a külhoni magyar irodalmi szervezetek által, Orbán Viktor bábáskodásával megkötött...","id":"201944_petofi_irodalmi_ugynokseg_kulturharcos_iromenedzsment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0976a44-f31a-4de8-b932-558103a25eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b493b6-d94a-4b4b-9c06-4b72ba797315","keywords":null,"link":"/360/201944_petofi_irodalmi_ugynokseg_kulturharcos_iromenedzsment","timestamp":"2019. október. 31. 16:30","title":"Kultúrharcos írómenedzsmentre bízták az írók és fordítók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","shortLead":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","id":"20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cdcafa-a0a3-44f8-86ba-e06d283db579","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","timestamp":"2019. november. 01. 12:10","title":"Egymilliárd műanyag csomagolást von ki a forgalomból a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak a harmadik negyedévben.","shortLead":"Két év után fordulni látszik a trend: a folyamatos csökkenés után növekvő okostelefon-kiszállításokat regisztrálhattak...","id":"20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97df9a1-7c87-48ae-8584-4b54f3933036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_canalys_felmeres_okostelefon_kiszallitasok_eladasok_2019q3","timestamp":"2019. november. 01. 14:03","title":"Váratlan fordulat: több okostelefont veszünk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","shortLead":"A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.","id":"20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d346dec0-a5c8-48d3-a147-077ce3856e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc38864-938c-49fe-81ef-994cfd33bdd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_elektromos_auto_litiumion_akkumulator_toltes","timestamp":"2019. október. 31. 17:05","title":"10 perc alatt feltölthető aksit fejlesztettek elektromos autókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]