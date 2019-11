Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","shortLead":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","id":"20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68371061-6cc2-4ef6-8be1-7bceeb2f78e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","timestamp":"2019. november. 03. 20:37","title":"Ágyi poloskákra panaszkodnak a győri tűzoltó laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","shortLead":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","id":"20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d34356-b666-433e-b000-ec70ddf67786","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 04. 15:07","title":"Az MSZP győri elnöke kiadta a jelszót Borkai eskütételére: Találkozzunk a Városházán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többet profitálunk az EU-tagságból, mint hinnénk, és ez így maradhat a következő évtized nagy részében is.","shortLead":"Többet profitálunk az EU-tagságból, mint hinnénk, és ez így maradhat a következő évtized nagy részében is.","id":"20191105_EU_tagsag_elonyok_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc27ce-42d5-491c-b54f-681f2db42ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_EU_tagsag_elonyok_nyereseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:45","title":"Magyarország nyeri az összes tagállam közül a legtöbbet az EU-tagsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","shortLead":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","id":"20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d180f84b-a304-42e0-aa9d-7f565081f140","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","timestamp":"2019. november. 03. 21:38","title":"Kenguru ugrált a törökszentmiklósi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6a9e98-8a4e-469f-8fd1-a22b5ba7dbe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyargyűlölettel vádolták meg a Wass Albertet lenácizó Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Magyargyűlölettel vádolták meg a Wass Albertet lenácizó Karácsony Gergelyt.","id":"20191105_wass_albert_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6a9e98-8a4e-469f-8fd1-a22b5ba7dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c6bba-72d6-465c-bde6-4bf3a068e77b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_wass_albert_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_","timestamp":"2019. november. 05. 11:56","title":"Wass Albert-es molinóval állták útját Karácsony Gergelynek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","shortLead":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","id":"20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f2f380-7014-4b78-b090-13d2d667f011","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","timestamp":"2019. november. 05. 19:28","title":"Eltűnt egy külföldi munkás a gödi Samsung-gyárban, de fejjel lefelé találták meg egy aknában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","id":"20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a0b7e-21e5-40ce-947d-8b6514a156aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 04. 10:33","title":"Szomorkodhat Mark Zuckerberg, a Google most legyőzte a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés keretében.\r

\r

","shortLead":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés...","id":"20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cf971-a633-41e2-8a56-6951536fc327","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","timestamp":"2019. november. 05. 12:31","title":"Összedobták a parlamenti büntetést Hadházy Ákosnak, aki még Kocsis Mátét is kioktatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]