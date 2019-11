Azonnali hatállyal lemondott a palesztinokat segélyező ENSZ-szervezet (UNRWA) vezetője, Pierre Krähenbühl főbiztos, jelentette be szerdán Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő rendes napi sajtótájékoztatóján.

Néhány órával korábban jelentette be közleményben az UNRWA, hogy Krähenbühl az intézménynél folyó fegyelmi vizsgálat miatt - annak lezárulásáig - felfüggesztette hivatali tevékenyégét.

A vizsgálatot az ENSZ Titkársága indította el májusban a szervezet ellen, mert felmerült, hogy "problémák vannak a vezetésével", de több hírügynökség szerint nem derült ki, hogy ez konkrétan mit jelent. Az AP és az AFP hírügynökség - jelentésük szerint - megszerezték az ENSZ etikai hivatalának egy bizalmas jelentését, és ebben az áll: "Pierre Krähenbühlt illetlen szexuális magatartással, nepotizmussal, megtorló intézkedésekkel, diszkriminációval és más hivatali visszaélésekkel" vádolta meg a személyzet 25 vezető, illetve alsóbb beosztású tagja.

Dujarric kijelentette: "A főtitkár ez alkalomból is támogatásáról biztosította a UNRWA-t a palesztin menekültek jólétéért folytatott kiváló munkája miatt. Nagyon fontos most, hogy a tagállamok és a partner szervezetek is folytassák a UNRWA támogatását."

A vezetési válság rossz időben történik a UNRWA-nál abból a szempontból, hogy az ENSZ Közgyűlése nemsokára ismét szavazni fog a szakosított szervezet mandátumának meghosszabbításáról. Ez háromévente esedékes, a mostani mandátum júniusban jár le. Bászim Naím, a Gázai övezetet irányító Hamász radikális szervezet egyik tisztségviselője azt mondta: várható, hogy a botrány miatt az Egyesült Államok és Izrael az eddiginél is jobban fogja támadni az UNRWA-t. Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete máris kijelentette közleményében: "Nincs más megoldás, a UNRWA-t fel kell számolni."