[{"available":true,"c_guid":"9663bb93-6a8d-4edb-91fd-f258db4ddcf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre durvább a munkaerőhiány az alacsony bérek és a kivándorlás miatt.","shortLead":"Egyre durvább a munkaerőhiány az alacsony bérek és a kivándorlás miatt.","id":"20191106_Evente_50_ezerrel_tobb_dolgozo_hianyzik_a_magyar_gazdasagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9663bb93-6a8d-4edb-91fd-f258db4ddcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859db59a-04b8-4dc3-bc67-9e508c6192a2","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Evente_50_ezerrel_tobb_dolgozo_hianyzik_a_magyar_gazdasagbol","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Évente 50 ezerrel több dolgozó hiányzik a magyar gazdaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek a filmek.","shortLead":"A rendező a New York Timesba írt hosszabb cikkben védi meg álláspontját, és még tovább fejtegeti, miért rosszak ezek...","id":"20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba2f16e-cd77-4ddc-a3f0-ff3e7dcfc168","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Marctin_Scorsese_Marvel_szuperhos_szuperhosfilmek","timestamp":"2019. november. 05. 15:15","title":"Nem áll le Scorsese a Marvel-filmek ekézésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell kiállítását.","shortLead":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell kiállítását.","id":"20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88036ef4-2883-4d76-adda-0027e0c92a41","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","timestamp":"2019. november. 06. 14:04","title":"Bezár a Miniversum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról, hogy mit visz a holnapi kormányülésre magával, ahova Orbán Viktor meghívta.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról...","id":"20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01959e-0701-4bc0-a1db-68de18a28f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","timestamp":"2019. november. 05. 20:39","title":"Karácsony bejelentette, hogy mit visz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. Az ellenzék kivonult az ülésteremből.","shortLead":"A Fidesz-kétharmad meghosszabbította Polt mandátumát. Az ellenzék kivonult az ülésteremből.","id":"20191104_Polt_Peter_ujabb_9_evig_legfobb_ugyesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4685744a-1e14-4226-8380-14aa3908d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4e9e8a-733a-4d82-a5ba-c8ef7c5ef4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Polt_Peter_ujabb_9_evig_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. november. 04. 18:39","title":"Polt Péter újabb 9 évig legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]