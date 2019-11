Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes 4 hengeres turbómotorja. ","shortLead":"Az A-osztályba és a CLA-kba szerelt motor a világ legerősebb sorozatgyártású, komolyabb mennyiségben gyártott 2 literes...","id":"20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf4e8b3-25dd-4301-994e-3f3565d73936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e84b61-fd03-46e5-8f3c-02e4132c7cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_21_millio_forinttol_indul_a_rekorderos_motorral_szerelt_uj_kecskemeti_mercedesamg","timestamp":"2019. november. 11. 07:59","title":"21 millió forinttól indul a rekorderős motorral szerelt új kecskeméti Mercedes-AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Szívós István olimpiai bajnok vízilabdázó.\r

","id":"20191110_meghalt_szivos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664ab555-4c12-43aa-b4af-a060722ea71f","keywords":null,"link":"/sport/20191110_meghalt_szivos_istvan","timestamp":"2019. november. 10. 23:19","title":"Meghalt Szívós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három tagját megkéselte. Ez volt az első támadás, amióta Szaúd-Arábiában újra engedik a nyilvános szórakoztatást.","shortLead":"A rijádi rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felrohant a színpadra, és az ott előadó színházi társulat három...","id":"20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181584de-006e-4481-9688-b19e6bbbd3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8079677-9d9c-45bd-94ac-93c0d1ea6085","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Eloadas_kozben_keselt_meg_harom_muveszt_egy_jemeni_ferfi","timestamp":"2019. november. 12. 11:49","title":"Nem mindenkinek jön be, hogy szórakozni is lehet Rijadban: előadás közben késeltek meg három művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is hazavitte, ahogy korábban Demszky Gábor is, a szerszámoskamrába rakta.","shortLead":"„Lehet, hogy megérte volna vitázni Karácsony Gergellyel” – mondta a volt főpolgármester. A hivatali névtábláját ő is...","id":"20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0944b110-98c3-4f95-ac7e-029d994fd448","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Tarlos_Kovettem_el_hibakat_a_kampanyban","timestamp":"2019. november. 11. 08:29","title":"Tarlós: Követtem el hibákat a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","shortLead":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","id":"20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e956cb-55e6-4579-8bfe-2fa843d18371","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:49","title":"Pintér Sándor volt cége őrizheti a Terror Házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter az Orbán-rendszer lényegét, illetve a rendszer Nyugathoz való viszonyát. Ugyanis Orbán személye „a Nyugat régi rendje elleni kihívás egyik legerőteljesebb szimbóluma”.","shortLead":"Orbán Viktor nevét ma a világban többen ismerik, mint egykor Puskás Ferencét – így foglalja össze Tölgyessy Péter...","id":"20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c775a9a3-095f-4ad6-bbc2-85f3e1c565f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88db3dd0-9083-434a-b654-9104ab4fbc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Tolgyessy_Belevagtak_az_Orbanrendszer_felepitesebe","timestamp":"2019. november. 12. 05:30","title":"Tölgyessy Péter: Csak újabb rendszerváltás hozhatja egyenesbe az Orbán-korszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]