Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok növekedésének. Ezúttal az Instagramban tesztelnek egy tiktokos ihletésű új funkciót.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook továbbra sem tett le arról, hogy elejét vegye az egyre nagyobbra növő rivális, a TikTok...","id":"20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53fb2ed6-1a6a-4d90-a357-63f6e3e4cd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2fe4e5-5036-4d0d-a448-9bdbfec59163","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_instagram_tiktok_scenes_videoszerkesztes_instagramban_remix_ar_effektek_hatterzene","timestamp":"2019. november. 12. 13:03","title":"Lemásolta a TikTok legjobb funkcióit az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem találtak összeférhetetlenséget a magyar biztosjelölt esetében, csütörtök reggel lesz a meghallgatása. ","shortLead":"Nem találtak összeférhetetlenséget a magyar biztosjelölt esetében, csütörtök reggel lesz a meghallgatása. ","id":"20191112_Varhelyi_Oliver_EP_jogi_szakbizottsag_osszeferhetetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9a6231-fa62-4a6e-9493-8e85f090c6db","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Varhelyi_Oliver_EP_jogi_szakbizottsag_osszeferhetetlenseg","timestamp":"2019. november. 12. 11:56","title":"Átengedte Várhelyi Olivért az EP jogi szakbizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet. Már tervezik a nagysebességű vasúti hálózat kibővítését Németországig. ","shortLead":"Ma már néhány óra alatt el lehet jutni vonattal Londonból Párizsba vagy Brüsszelből Londonba, és ez még csak a kezdet...","id":"20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f57b37-3096-41d0-88c8-a78ef1318a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943213a-a7a7-4199-b56a-aa3de1b2c41d","keywords":null,"link":"/360/20191112_Eurostar_evfordulo_szeretettel_brusszelbol","timestamp":"2019. november. 12. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Vasúti síneken forrt össze Európa – 25 éves az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba a problémáról, hogy túl vagyunk egy ezredfordulón, és ezzel senki nem foglalkozott még filmekben. Az új filmügyi kormánybiztos hiányolja a saját, közép-európaiakra jellemző humort is, és tisztában van azzal, hogy a legtöbb fiatal most már az okostelefonján vagy az okostévéjén nézi a tartalmakat, ezért azt is sejti, lesz vita az alkotókkal, mert mindenki azt szeretné, ha moziban menne le a filmje. Havas Ágnes távozásáról, a Filmalapban történt személyi változásokról és Andy Vajna örökségéról is beszélgettünk. Interjú.","shortLead":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba...","id":"20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b165013-fe31-4bd1-90eb-c0f7d48336f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","timestamp":"2019. november. 11. 06:30","title":"Káel Csaba: Miért ne lehetne Orbán Viktorról is filmet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db5dfe6-a1c1-4b6d-a5fc-336e31f2f0f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boomerek ellenséges értetlenkedése azért is szomorú, mert ez a generáció teremtette meg a hatvanas évek ellenkultúráját, amelyben megerősödhettek például a polgárjogi mozgalmak.","shortLead":"A boomerek ellenséges értetlenkedése azért is szomorú, mert ez a generáció teremtette meg a hatvanas évek...","id":"20191112_baby_boomer_OK_boomer_Abigail_Disney_Chloe_Swarbrick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db5dfe6-a1c1-4b6d-a5fc-336e31f2f0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa51537a-8672-40b9-ab29-f847af52b401","keywords":null,"link":"/elet/20191112_baby_boomer_OK_boomer_Abigail_Disney_Chloe_Swarbrick","timestamp":"2019. november. 12. 13:20","title":"Helyre tette a kortársait a Disney örököse: nem megsértődni kell, hanem hagyni a fiatalokat irányítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5d5643-bc78-4def-8891-0f9f3451bafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"szamizdat\" készítői vagy nagyon buták, vagy nagyon akarnak ártani a baloldanak. Egy biztos, sokat dolgoztak vele és sokat költöttek rá.","shortLead":"A \"szamizdat\" készítői vagy nagyon buták, vagy nagyon akarnak ártani a baloldanak. Egy biztos, sokat dolgoztak vele és...","id":"20191112_Kaptunk_egy_alszamizdatot_valakinek_nagyon_faj_az_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5d5643-bc78-4def-8891-0f9f3451bafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cfc067-99d3-4d2d-bb90-a447f82379ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kaptunk_egy_alszamizdatot_valakinek_nagyon_faj_az_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. november. 12. 19:23","title":"Kaptunk egy ál-Népszabadságot: valakinek nagyon fáj az önkormányzati választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi államtitkára.","shortLead":"Tudatosan tartja magát távol a hazai humán egészségügytől Ónodi-Szűcs Zoltán, az előző Orbán-kormány egészségügyi...","id":"201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9eb618-f54f-4953-8a9a-9dcaaad3d2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d2f00-db1b-4be2-a297-5679a23a1896","keywords":null,"link":"/360/201945_carolina_srs_holding_orbanallamtitkara_tavolodoban","timestamp":"2019. november. 12. 14:00","title":"Állatok gyógyításában utazik Orbán volt államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c53e8d-8ee0-46f5-b39a-ff3317db6aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae08f32-1c30-4aca-9d00-a23d326e2c39","keywords":null,"link":"/360/201945__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__penz_azablakban","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"HVG 40 - Amikor a kormány azokat büntette, akik nem lógtak el az óráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]