[{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","shortLead":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","id":"20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc7cd96-b123-465f-a1ba-793f39c2a608","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Egy pesti tűzfalra kerültek a Vízipók-csodapók karakterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","shortLead":"Hivatalosan is felkerült a MOB következő ülésének napirendi pontjai közé a Borkai-ügy. ","id":"20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f0c76f-da8e-4fab-ae3b-9e4394dcbabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nyilvanos_ulesen_fogja_targyalni_Borkai_ugyet_az_olimpia_bizottsag","timestamp":"2019. november. 09. 16:47","title":"Nyilvános ülésen fogja tárgyalni Borkai ügyét az olimpiai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon a kormányok. Ez nagyjából 3 milliárd embert jelent.","shortLead":"Az amerikai Freedom House szerint a világ internetező felhasználóinak 89 százalékát figyelik meg valamilyen módon...","id":"20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51239f-9b76-49be-9d09-6bb3f133af03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_internet_felhasznalo_megfigyeles_kozossegi_oldal_freedom_house","timestamp":"2019. november. 09. 19:03","title":"Nem paranoia, ez tény: 10 internetezőből 9 embert megfigyel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement a rendőrségre és feladta magát.","shortLead":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement...","id":"20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d231c-02b8-406a-9bb6-2bfc15fe4ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 09. 11:21","title":"Őrizetben a feleségét megölő tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]