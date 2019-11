Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szigorúan tilos aludnia az állami alkalmazottaknak a szövetségi épületekben – rendelte el az Egyesült Államok központi adminisztrációjának főnöke. Indoklás nincs. Eddig sem ajánlották az alvást a munkahelyen, de most egyenesen tiltják. A BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint viszont lehet, hogy jót tenne mindenkinek, ha nem lenne ilyen szigorú tilalom a munkahelyi alvás ellen. 2019. november. 21. 07:20 Ha megengednék, Ön aludna a munkahelyén?

Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.

","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

2019. november. 21. 06:38 Meghalt a csobánkai balesetben megsérült gyerek

Előzni akart az autójával, de összeütközött egy tehergépkocsival. 2019. november. 21. 17:58 Fának csapódott és meghalt egy autós Bakonypéterdnél

Az autó vezetője a helyszínen életét vesztette. 2019. november. 22. 05:21 Kamion ütközött személyautóval Ajkánál, egy ember meghalt

Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította az eredménymegállapító határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet. 2019. november. 20. 18:16 Több mint egy hónap után megvan a roma nemzetiségi választás eredménye

A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. 2019. november. 20. 15:01 Gothár Péter bevallotta, "elfogadhatatlan módon" közeledett egy kolléganőjéhez

A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál meggyőzni. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. 2019. november. 21. 15:00 Migránsokkal riogatta a kínai szavazókat a Fidesz és működött

Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol talán kicsit túlzó, de végre lelepleződik Soros György gonosz terve nemzeti stadionunk ellen. Kiderül az is, hogyan lesz Erdogannak saját városa Magyarországon, s annak mi köze a Puskás Arénához.","shortLead":"Litkai Gergely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megérte beruházni 190 milliárd forintot. A számítása néhol talán kicsit túlzó, de végre lelepleződik Soros György gonosz terve nemzeti stadionunk ellen. Kiderül az is, hogyan lesz Erdogannak saját városa Magyarországon, s annak mi köze a Puskás Arénához. 2019. november. 20. 19:00 Csak 709 telt házas Madonna-koncert kell – Puskás Aréna-matek a Duma Aktuálban