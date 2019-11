Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a506400-7b54-4c7e-be7e-d3f132a8cc5c","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Nem mindenhol az eredményesen végzett alaptevékenység a legnagyobb nyereséget elérő vállalatok titka. Több helyen a kiterjedt külföldi cégrokonság, de olyan is van, ahol az állami támogatás növelte rekordszintre a nyereséget.","shortLead":"Nem mindenhol az eredményesen végzett alaptevékenység a legnagyobb nyereséget elérő vállalatok titka. Több helyen...","id":"20191119_Top500_Mibol_szarmaznak_a_rekordnyeresegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a506400-7b54-4c7e-be7e-d3f132a8cc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b603a29e-e244-43e0-8b6a-cd4f19e4879c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Top500_Mibol_szarmaznak_a_rekordnyeresegek","timestamp":"2019. november. 21. 17:03","title":"Top500: Óriási profitra vágyik? Mutatjuk, hogyan kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t sugároz. Igaz, csak a cég budapesti székhelyén – a további, országos 5G-terjesztésnek egyelőre útjában áll az NMHH.","shortLead":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t...","id":"20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ef350-a13a-4638-b389-edacb2f97948","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","timestamp":"2019. november. 21. 11:33","title":"Bekapcsolta az 5G-t a Digi, bárki kipróbálhatja, de nem mehet vele messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég nagy részének eladásáról. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d43ebd-8377-4e43-9b77-3f5542983d3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","timestamp":"2019. november. 20. 15:17","title":"Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek olyanok, akik nem laknak a településen. ","shortLead":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek...","id":"20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c6cf54-bc2d-42e1-9fa9-ddfdf2b5a758","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","timestamp":"2019. november. 20. 18:47","title":"Hiába a sok idegen szavazó, most mégis van eredmény Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","id":"20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafd0cf3-2e9b-41ea-8ea2-6cfeb5ae976d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","timestamp":"2019. november. 21. 06:38","title":"Meghalt a csobánkai balesetben megsérült gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e6c38f-5b6e-4375-9ab8-5fc69a45b5f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokon múlt, hogy az Emirates egyik utasszállítóját villámcsapás érje Új-Zélandon.","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy az Emirates egyik utasszállítóját villámcsapás érje Új-Zélandon.","id":"20191121_repulogep_emirates_airbus_a380_villamcsapas_uj_zeland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e6c38f-5b6e-4375-9ab8-5fc69a45b5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d97612-debc-469d-8a6c-d46bb9e57c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_repulogep_emirates_airbus_a380_villamcsapas_uj_zeland","timestamp":"2019. november. 21. 19:03","title":"Videóra vették, ahogy guruló repülő mögé csap a villám Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","shortLead":"A férfit hazájában sikkasztás miatt keresték. ","id":"20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b2352-fe90-447e-a25e-43015be0eb2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Letartoztattak_egy_orosz_bankart_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 21. 09:14","title":"Letartóztattak egy orosz bankárt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]