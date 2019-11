Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülő, ásó, kúszó, mászó bogarak rendkívüli sokszínűségüket és elterjedésüket nagyrészt génjeiknek köszönhetik, melyeket egykor mikrobáktól \"loptak\" – tájékoztatott egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A repülő, ásó, kúszó, mászó bogarak rendkívüli sokszínűségüket és elterjedésüket nagyrészt génjeiknek köszönhetik...","id":"20191121_bogarak_elterjedese_sokfeleseg_genetika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef6c7c3-cd17-44b4-8fce-6df535e99f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_bogarak_elterjedese_sokfeleseg_genetika","timestamp":"2019. november. 21. 14:03","title":"Lopott génekkel váltak a bogarak az állatvilág sztárjaivá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felvétel szerint az orosz hírszerzés tagja egy pénzzel teli táskát ad át egy szerb hivatalnoknak.","shortLead":"Egy felvétel szerint az orosz hírszerzés tagja egy pénzzel teli táskát ad át egy szerb hivatalnoknak.","id":"20191121_Komoly_orosz_kemtevekenyseget_leplezett_le_a_szerb_hirszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5bae9-a148-4f3c-ae5f-4a402897c050","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_Komoly_orosz_kemtevekenyseget_leplezett_le_a_szerb_hirszerzes","timestamp":"2019. november. 21. 21:59","title":"Komoly orosz kémtevékenységet leplezett le a szerb hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s az utolsó fordulóban a most ellenzékben lévő Timosenko arra emlékeztette az ország polgárait, hogy volt idő, amikor a humoristából lett államfő még azzal próbálta növelni ismertségét, hogy a péniszével szólaltatott meg egy zongorát. Vagy legalábbis úgy tett, mintha. ","shortLead":"Komoly szópárbaj alakult ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Julija Timosenko egykori kormányfő között, s...","id":"20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6758ac3-2430-41b6-a5c4-547e1593f95e","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Ujra_elokerult_a_video_ahol_az_ukran_elnok_nem_a_kezevel_nem_a_labaval_es_nem_is_a_fejevel_zongorazik","timestamp":"2019. november. 21. 16:40","title":"Újra előkerült a videó, ahol az ukrán elnök nem a kezével, nem a lábával és nem is a fejével zongorázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","shortLead":"A pakliból hiányoznak a piros és kék lapok, és egy speciális kártya is szerepel benne. ","id":"20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87f3130-14b5-4517-a272-1eb39d5ca09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f090617-8e30-4acd-9a54-d1ca28693da4","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Politikamentes_UNOt_adtak_ki_az_amerikai_elnokvalasztas_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 10:35","title":"Politikamentes UNO-t adtak ki az amerikai elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is engedélyt kapott, hogy a Huawei-beszállítója lehessen.","shortLead":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is...","id":"20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9b01d9-da23-4e22-a805-02126290bd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","timestamp":"2019. november. 21. 15:03","title":"Trump engedett a Huaweinek, de egyelőre senki nem mondja meg, hogy mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43902796-06d9-4e37-ac4d-e785565b342c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes házi tuningcége által készített lágyhibrid-újdonság nem más, mint egy 600+ lóerős divatterepjáró.","shortLead":"A Mercedes házi tuningcége által készített lágyhibrid-újdonság nem más, mint egy 600+ lóerős divatterepjáró.","id":"20191121_uj_vilag_itt_az_elso_hibrid_mercedesamg_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43902796-06d9-4e37-ac4d-e785565b342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15068d81-44a9-4102-9c10-b9709b92c040","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_uj_vilag_itt_az_elso_hibrid_mercedesamg_63","timestamp":"2019. november. 21. 11:21","title":"Új világ: itt az első hibrid Mercedes-AMG 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","shortLead":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","id":"20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff1436e-5a9a-4b68-8785-fd782714e398","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 22. 14:58","title":"Visontai szennyezés: feljelentést tettek környezetkárosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff180d29-4905-4896-abbb-0be342068fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heliogen nevű cég olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével 1000 Celsius-fok feletti hő is előállítható. A titok a napenergia és a mesterséges intelligencia együttes alkalmazásában rejlik.","shortLead":"A Heliogen nevű cég olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével 1000 Celsius-fok feletti hő is előállítható...","id":"20191121_napenergia_heliogen_napkemence_startup_bill_gates","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff180d29-4905-4896-abbb-0be342068fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f972359-30c5-428e-bb6d-2eefaba0e8b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_napenergia_heliogen_napkemence_startup_bill_gates","timestamp":"2019. november. 21. 17:03","title":"Áttörést ért el a napenergia hasznosításában Bill Gates egyik kedvenc vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]