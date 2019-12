Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez néhány nappal az után történt, hogy Szerbiában nyilvánosságra hozták, hogy egy orosz kém beszervezett egy nyugállományú szerb ezredest.","shortLead":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez...","id":"20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6247ef60-6e22-4a0a-b7b5-de0cea96489f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","timestamp":"2019. december. 04. 18:20","title":"Szinte szerelmet vallott Putyinnak a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","shortLead":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","id":"20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72e0150-b944-449b-8dfe-1d8d13bfb584","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","timestamp":"2019. december. 05. 07:59","title":"Összement a mosásban az Audi A4: íme az új A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","shortLead":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","id":"20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32990cc1-61e2-4991-be7c-9cf9585f0f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","timestamp":"2019. december. 04. 09:53","title":"Mostantól a K&H Bank ügyfelei is használhatják az iPhone-jukat fizetésre, megjött az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint a korábbi években.","shortLead":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint...","id":"20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639537e-cecd-41bb-99ec-f784fee001e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","timestamp":"2019. december. 04. 20:03","title":"Végre jött egy jó hír a globális felmelegedéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","shortLead":"Ezzel megindíthatják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) Donald Trump elnök ellen.","id":"20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae596960-1fec-4155-8dc0-a13d0dca47c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Osszealltjak_a_vadirat_Trump_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 16:36","title":"Összeállítják a vádiratot Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]