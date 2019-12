Ha Evelyn Farkas lesz a demokraták jelöltje, akkor komoly esélyekkel vághat neki a választásnak, mert a körzetében a pártja hagyományosan erős és nagy számú a magyar közösség is.

Jövőre kongresszusi választásokat tartanak az Egyesült Államokban. A 82 éves New York-i szenátor, Nita Lowey bejelentette, hogy nem indul újra a szenátusi székért. A Hungarian Free Press cikke szerint a Demokrata Pártban indul a jelölésért Evelyn Farkas is, és ha megválasztják, akkor ő lehet a testület egyetlen magyar nyelven is beszélő tagja.

Ha ő indul a szenátusi helyért, akkor komoly az esélye a győzelmének, mert a Hungarian Free Press szerint a 17. kongresszusi körzetben hagyományosan erősek a demokraták és jelentős a magyar közösség is.

Farkas 51 éves, az Obama-adminisztráció alatt a Védelmi Minisztériumban dolgozott az Oroszországért, Ukrajnáért és Eurázsiáért felelős helyettes államtitkárként, illetve Hillary Clinton volt külügyminiszter tanácsadója volt az orosz ügyekben.

A családja jól ismert az amerikai-magyar közösségben, az édesapja, Charles Farkas az 1956-os forradalom után vándorolt ki az Egyesült Államokba.

Evelyn Farkas neve azzal vált ismertté, hogy ő volt az első politikus, aki a Trump-Putyin közeledés veszélyeire felhívta a figyelmet.