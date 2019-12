Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros hétfőn megadta az engedélyt a rikkancsos terjesztéshez szükséges közterület-használati engedélyt, így szerdán megjelenhet a Pesti Hírlap.","shortLead":"A főváros hétfőn megadta az engedélyt a rikkancsos terjesztéshez szükséges közterület-használati engedélyt, így szerdán...","id":"20191209_Szerdan_vegre_megjelenhet_a_Pesti_Hirlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6a1fd-cb0a-4dd0-a83a-ed88bf9752b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Szerdan_vegre_megjelenhet_a_Pesti_Hirlap","timestamp":"2019. december. 09. 21:30","title":"Szerdán végre megjelenhet a Pesti Hírlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","shortLead":"A Határ úton siettek a nő segítségére.","id":"20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22bdaf5-4822-4727-b20f-1ae4a00fee1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Beindult_a_szules_rendori_felvezetest_kapott_a_kismama","timestamp":"2019. december. 10. 05:32","title":"Beindult a szülés, rendőri felvezetést kapott a kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","shortLead":"A pártelnök nem kegyelmezett meg a gyümölcsnek.","id":"20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c4e7f-5d3f-49c2-9c42-e9adf78b56c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed117b49-6de7-40c2-ab15-85a4330429ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Gyurcsany_muveszi_performanszkent_narancsot_ragasztott","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Gyurcsány művészi performanszként narancsot ragasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap alkalmából tartott konferenciát. Az egyik szekcióban olyan független polgármestereket kérdeztek a friss tapasztalataikról, akik nemrég vették át a hatalmat fideszes elődjeiktől.","shortLead":"Hétfő délután Budapesten a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország a Korrupcióellenes Világnap...","id":"20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a3f58-1ad0-4978-8d0a-5d1ad67cfc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Baranyi_150_milliot_takaritottak_meg_eddig_kamutevekenysegek_kiszuresevel","timestamp":"2019. december. 09. 21:16","title":"Baranyi: 150 milliót takarítottunk meg eddig kamutevékenységek kiszűrésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","shortLead":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","id":"20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee028a9-b545-456f-aed2-3932696c0b1a","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","timestamp":"2019. december. 10. 11:28","title":"Hogy nézne ki, ha a kis Jézus ma lenne menekült? Metodista betlehem borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","shortLead":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","id":"20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc40d7-a5b7-4eea-b049-936eba894bef","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","timestamp":"2019. december. 10. 10:26","title":"Egyedül hagyták őket, az ötéves gyerek majdnem egy kilométeren át cipelte testvérét a -35 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","shortLead":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","id":"20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d5927-2d5e-41dd-b126-a210eeeed475","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 10. 09:33","title":"Több készülékéről is leváltja az Androidot a Huawei jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármesternek azt javasolja a rendező: kaszát, kapát elő.","id":"20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd9f99-28a2-4fca-8319-11245da5a315","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Schilling_Arpad_Orban_hadsereget_epit_es_haboruzik","timestamp":"2019. december. 11. 12:19","title":"Schilling Árpád: Orbán hadsereget épít és háborúzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]