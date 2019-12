Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor bemutatja a harangöntés lépéseit. Gombos-harangok szóltak a sevillai világkiállításon, de van belőlük kis japán szigeten is. Még II. János Pál pápa is kapott egy példányt.","shortLead":"Magyarország egyetlen harangöntő üzeme Őrbottyánban található. Gombos Miklós mester erősen meglep minket, amikor...","id":"20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3009b563-a93b-468a-afc8-f028830960a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d72a07a-5f75-4056-856b-f7442ac0f1cb","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Azt_hittuk_csak_viccel_a_mester_emberi_haj_es_tojas_is_kell_a_harangonteshez","timestamp":"2019. december. 23. 20:00","title":"Azt hittük, csak viccel a mester, pedig ma is kell emberi haj és tojás a harangöntéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437","c_author":"","category":"360","description":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget. Bármennyibe kerül is, törekedni kell a hűtőanyagok ártalmatlanítására. ","shortLead":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget...","id":"20191223_Anyagok_hutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b8ae0-d8d7-4676-8a4a-e53e052b04fc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Anyagok_hutes","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"A melegedő Földön többet hűtünk, ezzel viszont tovább melegítjük a légkört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","shortLead":"Naponta kétezer tűzoltó áll készenlétben csaknem ötszáz járművel.","id":"20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e704e9-f867-4ffc-b727-0a9edd241814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642dc442-0921-4b23-87d2-ff9ff1115cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_lakastuz_unnepek_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. december. 24. 07:41","title":"Kétnaponta meghal valaki lakástűzben az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja magában. Különösen nem, ha magát a csodát élhette át\" – Dobszay János elmesél egy történetet, aki pedig elolvassa, máris érezheti, hogy kollégánk és családja csakis Orbán Viktorban láthatja az év emberét.","shortLead":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja...","id":"20191224_Csodatevo_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80cb6b-e2df-421f-9658-3606f6a2df16","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Csodatevo_Orban","timestamp":"2019. december. 24. 11:00","title":"Csodatévő Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","shortLead":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

