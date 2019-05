Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár ezzel kapcsolatban a Microsoftra.","shortLead":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár...","id":"20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25171f0d-65bd-44a3-b38a-6f5208da993c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 05. 08:03","title":"Már csak egy komoly vetélytársa maradt a Windows 10-nek, de nagyon nem bír vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meleg szavakkal búcsúzott barátjától és kollégájától Harrison Ford, miután a Csubakkát játszó Peter Mayhew 74 évesen elhunyt.","shortLead":"Meleg szavakkal búcsúzott barátjától és kollégájától Harrison Ford, miután a Csubakkát játszó Peter Mayhew 74 évesen...","id":"20190503_Imadtam__Han_Solo_is_elkoszont_Csubakkatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48e43c0-9493-4649-ad00-7e6acbc298b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Imadtam__Han_Solo_is_elkoszont_Csubakkatol","timestamp":"2019. május. 03. 16:05","title":"\"Imádtam\" – Han Solo is elköszönt Csubakkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Fél évvel Jamal Khashoggi lemészárlása után özönlenek a befektetők Szaúd-Arábiába, mintha mi sem történt volna. Az USA pedig arra készül, hogy nukleáris technológiát adjon át a királyságnak.","shortLead":"Fél évvel Jamal Khashoggi lemészárlása után özönlenek a befektetők Szaúd-Arábiába, mintha mi sem történt volna. Az USA...","id":"201918__tolongas_szaudarabiaban__dol_ale__atomalmok__felulirt_emberi_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10b272f-caba-4fc1-b086-9c8aef437a96","keywords":null,"link":"/vilag/201918__tolongas_szaudarabiaban__dol_ale__atomalmok__felulirt_emberi_jogok","timestamp":"2019. május. 05. 10:00","title":"Tülekedtek a kuncsaftok a szaúdi üzleti konferencián, miközben lefejeztek 37 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","shortLead":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","id":"20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd72d9e-bee4-4b91-badd-32094206def0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","timestamp":"2019. május. 05. 08:36","title":"Csúnyán becsapdázták az autóst, aki gyakorlatilag beállt a Kútvölgyi kórház ajtajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","shortLead":"A YouTube közlése szerint több mint 10 ezer moderátor dolgozik azon, hogy ne kerüljön terrorista kontent a nézők elé.","id":"20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0a6c6-a87d-4107-a522-549fa02b7db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8697911-232a-4a27-8489-0d18527319a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_youtube_terrorista_videok_moderacio","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"1 000 000+ videót néztek át a YouTube moderátorai, hogy kiszűrjék a terrorista tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb életkörülményekért tüntető sárgamellényesek franciaországi megmozdulásain.","shortLead":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb...","id":"20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ce083-1589-4e02-b9d9-6ce639674e32","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","timestamp":"2019. május. 04. 22:28","title":"Kevesen voltak a párizsi sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as motorokkal szakító és 1987 után újból felturbózott sorozat - szinte csak a Hankook gumi maradt változatlan.","shortLead":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as...","id":"20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3476-0d1d-4f39-8810-c18336da3393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","timestamp":"2019. május. 04. 12:35","title":"Az utolsó magyar király dédunokájával startolt el a DTM - fotógaléria az immár 640 lóerős sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","shortLead":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","id":"20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75eb341-2834-418c-8115-2c74f7f705fe","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","timestamp":"2019. május. 05. 13:04","title":"Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]