[{"available":true,"c_guid":"5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat pusztult el, köztük csimpánzok, orángutánok és két idősebb gorilla is.","shortLead":"Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat...","id":"20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1ec98d-5f0e-4b77-aa88-7b7c51bb9d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79960-9226-4c2b-a3dc-7d03ec79f679","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Tobb_mint_harminc_majom_pusztult_el_egy_allatkerti_tuzben","timestamp":"2020. január. 01. 11:32","title":"Több mint harminc majom pusztult el egy állatkerti tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb Instagram-képeket.","shortLead":"Mutatunk két ingyenes szolgáltatást, amellyel egy fotóba illesztheti az esztendő során készült legjobb...","id":"20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7436d2e9-d815-479c-bb12-7a54203f6b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80a61e-9f9d-42e4-bf1e-f360c8b8db08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_instagram_best_nine_kollazs_keszitese_hogyan","timestamp":"2019. december. 31. 15:33","title":"Így csinálhat látványos kollázst az idén készült Instagram-fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő stadion. Termékeny évet zárt a Duma Aktuál, mi pedig összegyűjtöttük a legjobb poénokat. ","shortLead":"Orbán és Erdogan románca, az önkormányzati választás \"szakszerű \"elemzése, több száz Madonna-koncerttel megtérülő...","id":"20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a096e16b-41aa-4a15-9d84-45405cd870c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03f0a2f-6fff-4b1d-b1fe-a81133c56eb6","keywords":null,"link":"/360/20191231_Duma_Aktual_best_of_2019","timestamp":"2019. december. 31. 19:00","title":"Ferihegy áthelyezésétől Borkai Zsolt el nem mondott beszédéig - Duma Aktuál best of 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról, Trump elnök valószínűleg túléli az impeachmentet, majd harcba száll az újabb elnöki mandátum elnyeréséért. Fontos választásokat rendeznek Magyarország szomszédainál, Izraelben pedig megtartják az egy éven belüli harmadik parlamenti választást. A sportolók sem pihennek, az idén a foci-Eb – magyarországi helyszínekkel is – valamint a tokiói olimpia hozza majd leginkább lázba az országot.","shortLead":"Nagy-Britannia elhagyja ez EU-t, a britek vitatkoznak a skótokkal a következő függetlenségi népszavazás időpontjáról...","id":"20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556a8adc-25a5-4296-9779-5f032a3593bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d475fc31-787f-4bc8-87be-42e10b31f112","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_2020_sem_lesz_unalmas_ev","timestamp":"2020. január. 01. 07:00","title":"Orbán barátai idén is főszerepet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","shortLead":"A váratlan rendeletmódosítás után sok független társulatot fenyegethet a megszűnés veszélye.","id":"20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e7c2c4-7f93-40d1-8699-a62dda5b0149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5171dd60-3936-4582-8afb-9f94102cbfd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191231_Pinter_Bela_A_magyar_kultura_gyilkosai_tenykednek","timestamp":"2019. december. 31. 12:27","title":"Pintér Béla: \"A magyar kultúra gyilkosai ténykednek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","shortLead":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","id":"20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e268c54-a76a-4d16-90ab-ec363069316c","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","shortLead":"54 kilométerrel lépte túl a megengedett sebességet egy autós Tatabányán.","id":"20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5917166-1e14-4b85-9356-e9918bec65b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a833ab4-7e1d-4f9d-8bba-b4be020de150","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Az_ev_vege_csucsa__50_kilometer_helyett_104_a_varosban","timestamp":"2020. január. 01. 08:36","title":"Az év vége csúcsa – 50 kilométer helyett 104 a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","shortLead":"21 millió a bírság a zacsidílereknek.","id":"20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3313c40-d04a-42b8-90ff-bd1529ccc9e0","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Teljes_zacskotilalom_a_Fidzsiszigeteken","timestamp":"2020. január. 01. 14:49","title":"Teljes zacskótilalom a Fidzsi-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]