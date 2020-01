Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","shortLead":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","id":"20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f32e6a-acd0-4bc5-8679-c2abe250b180","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","timestamp":"2020. január. 11. 05:23","title":"Hivatalos: Irán lőtte le tévedésből a szerdán lezuhant ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Qihoo 360 kiberbiztonsági cég olyan biztonsági rést talált a böngészőben, amit már ki is használtak a hackerek.","shortLead":"A kínai Qihoo 360 kiberbiztonsági cég olyan biztonsági rést talált a böngészőben, amit már ki is használtak a hackerek.","id":"20200110_mozilla_firefox_bongeszo_biztonsagi_res_nulladik_napi_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c21e0f-39af-4417-bf23-10629143b062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_mozilla_firefox_bongeszo_biztonsagi_res_nulladik_napi_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 10. 19:03","title":"Firefoxot használ? Azonnal frissítse a böngészőt, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az Európai Bizottság zöld utat adott Horvátország csatlakozásának a 26 államból álló Schengen-övezethez. Az adriai idegenforgalmat minden bizonnyal fellendítő döntés ellenére az emberek szabad mozgását garantálni hivatott zóna változatlanul komoly válságban van.","shortLead":"Az Európai Bizottság zöld utat adott Horvátország csatlakozásának a 26 államból álló Schengen-övezethez. Az adriai...","id":"202002__schengengondok__nem_problema_megoldas__horvat_igen__hatarertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877182f2-81a9-4699-8f72-9b4947229f05","keywords":null,"link":"/360/202002__schengengondok__nem_problema_megoldas__horvat_igen__hatarertekek","timestamp":"2020. január. 10. 13:00","title":"Több uniós ország ellenzi a határok nélküli Európa határainak meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más vélemény szerint először a saját házunk táján lenne érdemes körülnéznünk.","shortLead":"Holland tudósok szerint érdemes lenne rövidebb pórázon tartani a macskákat, ugyanis túl sok állatfajt pusztítanak. Más...","id":"202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4903da-4143-427e-aee6-9037ef85fd21","keywords":null,"link":"/360/202002_kijarasi_tilalom_macskaknak_kiirto_cukik","timestamp":"2020. január. 11. 09:30","title":"Kiirtó cukik: kijárási tilalmat rendelnének el az EU-ban a macskáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es főúton történt a baleset.","shortLead":"A 4-es főúton történt a baleset.","id":"20200109_Halalra_gazoltak_egy_not_Debrecennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cdc7db-c3cd-4c37-81be-a293ba8e8a60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Halalra_gazoltak_egy_not_Debrecennel","timestamp":"2020. január. 09. 21:06","title":"Halálra gázoltak egy nőt Debrecennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint a hidrogén üzemanyagcellás technológiára épülő város laboratóriumként fog szolgálni az önvezető autók, az okos otthonok, a mesterséges intelligencia és egyéb innovációk számára.","shortLead":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint...","id":"20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8834958-7da3-4bce-994d-d5b81ef8d6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","timestamp":"2020. január. 09. 11:03","title":"A Toyota felhúz jelenlegi és nyugdíjas dolgozóinak egy egész várost, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett a katasztrófához.","shortLead":"Az iráni elnök vizsgálatot ígért, a külügyminiszter pedig elmagyarázta, hogy az Egyesült Államok hibája vezetett...","id":"20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf584be-ce62-45c8-a0c4-f08151572772","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_elnok_uzent_Sajnaljak_hogy_veletlenul_lelottek_az_ukran_repulot","timestamp":"2020. január. 11. 08:29","title":"Az iráni elnök üzent: Sajnálják, hogy véletlenül lelőtték az ukrán repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]