[{"available":true,"c_guid":"0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","shortLead":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","id":"20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d96ae8f-a25b-4679-b965-3658eb0b60cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","timestamp":"2020. január. 14. 09:22","title":"Brutális sertéshúsdrágulással ért véget 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt, Simonka György volt a hálózat irányítója, olyan hálózatot hozott létre, mellyel uniós és hazai költségvetési pénzzel éltek vissza. A vád szerint 1,4 milliárdos kárt okoztak. A vádlottak padján ül Simonka felesége is. A politikus ártatlannak tartja magát. ","shortLead":"Elkezdődött Simonka György fideszes politikus és 32 vádlottársának pere. Az előkészítő ülésen az ügyész arról beszélt...","id":"20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e188b162-7a7b-480c-9447-872496580dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e981d9-3632-47dc-adff-67fe567241e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Elkezdodott_Simonka_Gyorgy_pere","timestamp":"2020. január. 14. 09:44","title":"860 milliós vagyonelkobzás és több év fegyház várhat Simonkáékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","shortLead":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","id":"20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bfcbae-31d9-4d43-a65f-2d0f2b5c86bb","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","timestamp":"2020. január. 14. 09:47","title":"Mit lehet kiolvasni Erzsébet királynő nyilatkozatából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","shortLead":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","id":"20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ade9ea1-da5c-48c7-957f-ad84e13003f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","timestamp":"2020. január. 14. 09:52","title":"Részletezte a KSH, miért jönnek rosszabb számok a magyar iparról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","shortLead":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","id":"20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c5d5e-46e6-459e-88c0-5e1cd70b68d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","timestamp":"2020. január. 13. 17:06","title":"További 5 milliárd forinttal drágult a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","shortLead":"Csaknem három hetet élt túl magányosan egy férfi Alaszkában, mire rátaláltak.","id":"20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2000b8-b97b-4695-aa97-55ac85d6fca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0dc5-c6bd-4c30-8f9d-b5a5e1de4e73","keywords":null,"link":"/elet/20200113_sos_segelykeres_alaszka_vadon_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 13. 20:31","title":"Hóba rajzolt SOS mentett meg egy férfit a jéghideg vadonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén. A látvány borzalmas.","shortLead":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén...","id":"20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd534c6-1128-430f-90bc-e7204b3af502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","timestamp":"2020. január. 14. 13:03","title":"Ezen a videón látszik igazán, mennyire globális probléma az ausztrál tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]