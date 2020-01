Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon valószínű, hogy az iráni légvédelem lőtte le január 8-án Teherán közelében a 176 embert szállító Boeing 737-est: úgy vélik a hadsereg, amely nem sokkal korábban rakétákkal lőtt két iraki támaszpontot, azt hitte, a lelőtt repülő egy ellentámadást végrehajtó amerikai harci gép lehetett.

Az amerikaiak és a kanadaiak azt állítják, több, különböző, egyebek mellett titkosszolgálati forrásból származó bizonyítékuk van. A műholdak – nem sokkal az ukrán gép lezuhanása előtt – a térségben észleltek két rakétaindítást, s az interneten megjelent egy videó is, amelyen egy levegőben történt robbanás látható és hallható.

Az oknyomozók is rakétatámadást sejtenek

A Bellingcat nemzetközi oknyomozó portál már meg is határozta, honnan készült a felvétel, és megállapította, a képsorok valódiak. A geolokáció alapján a videót készítő személy szerint a repülőtértől nyugatra, Teherán Parand lakónegyedében állt, s a Bellingcat be is azonosította a felvételen lévő épületeket. Az oknyomózók szerint a hang késése alapján megállapítható, hogy a videó készítője 3,2 kilométerre volt a repülőtől, ami azt jelenti, hogy a robbanás valóban ott történt, ahol az ukrán gépnek éppen akkor lennie kellett. „Az egyelőre nem világos, hogy miért készült éppen ekkor felvétel, de valószínű, hogy két rakétát indítottak, s az első megjelenése után indult be a felvétel” – olvasható a Bellingcat tanulmányában. Hasonló következtetésre jutott a The New York Times is, amely szerint megerősítést nyert, hogy a videós az után kapcsolta be telefonját, hogy „valamiféle lövéseket” hallott.

We've geolocated newly-discovered footage showing an apparent missile strike on #PS752 to a suburb west of Tehran.https://t.co/dzDiYTKWzS — Bellingcat (@bellingcat) 2020. január 9.

A Bellingcat közölt egy képet az egyik állítólagos rakéta maradványairól is, ám a portál szerint még nem lehet százszázalékos bizonyossággal megerősíteni, hogy az egy TOR M1-es (SzA-15) rakéta darabja lehet.

Irán cáfol

Míg Trump azt hangsúlyozta, szerinte egyértelmű, hogy nem technikai hiba okozta a katasztrófát, Iránban egyrészt cáfolják, hogy a hadsereg légvédelmi rakétákat lőtt volna ki, és egyben azt állítják, biztosak abban, hogy a baleset mögött technikai okok állnak. Teherán alaptalan híresztelésnek nevezte a rakétaindításról szóló híreket, a kormányszóvivő pedig úgy vélekedett, az egész mögött az áll, hogy Washington pszichológiai hadviselést folytat a perzsa állam ellen. Az iráni kormány – amely korábban azt hangsúlyozta, nem adja át az USA-nak a gép feketedobozait – ugyanakkor most meghívta az USA és a gyártó, a Boeing képviselőit, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

Már megint az USA

Közben megszólalt az orosz propaganda is, amely szerint a Boeinget az USA lőtte le, s az volt a provokáció célja, hogy Washington Iránt vádolhassa meg 176 polgári személy megölésével. Az oroszok szerint mindenképpen gyanús, hogy a nyugatiak korábban azt mondták, technikai hiba okozta a katasztrófát, s csak most álltak elő a rakétás verzióval. Alekszandr Serin orosz parlamenti képviselő például azt nyilatkozta az orosz FAN hírügynökségnek, hogy az USA nem véletlenül választott ki egy ukrán gépet a megsemmisítésre. Szerinte ugyanis Ukrajna annyira függ Washingtontól, hogy az ukránok a vizsgálat során mindenben alárendelik magukat az amerikaiaknak.

Ukrajna – amely korábban cáfolta azokat az először jordániai honlapokon megjelent hír, mely szerint a MAU-gépet lelőtték – egyelőre nem kötelezte el magát az új, rakétás változat mellett. Olekszij Danyiluk, a kijevi Biztonsági Tanács titkára azt mondta, Kijev azt sem tartja kizártnak, hogy technikai hiba, egy drónnal való ütközés, vagy terroristatámadás okozta a katasztrófát.

A MAU megbízható légitársaság: 1992-ben alapították, s azóta egyetlen gépe sem szenvedett halálos áldozattal járó balesetet. A szerdán megsemmisült gépet 2016-ban gyártották, s január 6-án, a tragédia előtt két nappal végezték el rajta a legutóbbi kötelező karbantartási munkálatokat.

Szomorú múlt

A repülőgépek évszázados történetében viszonylag gyakran – eddig már több mint tízszer – fordult elő, hogy polgári gépeket ér véletlenül, vagy szándékosan végzetes találat. Legutóbb 2014 nyarán, Kelet-Ukrajna fölött lőttek le polgári gépet, a Malaysia Airlines Boeing 777-esét. Bár Moszkva és az oroszpárti szakadárok képviselői az ukrán kormányhadsereget vádolják az incidenssel, a bizonyítékok többsége arra utal, hogy a szakadárok lőtték ki – ugyancsak tévedésből – a Buk típusú rakétát.

A lelőtt maláj gép maradványai © AFP / Dominique Faget

2001-ben az ukránok lőttek le véletlenül egy gépet: a Siberia Airlines Izraelből indult gépét a gyakorlatozó ukrán légvédelem semmisítette meg a Krím közelében. A vizsgálat után Kijev elismerte felelősségét.

Történt már hasonló incidens Iránnál is, az amerikai Vincennes cirkáló 1988-ban egy iráni Airbus 300-ast lőtt le a Hormuzi-szoros fölött. A radarkezelők ugyanis azt hitték, egy támadó szándékkal érkező ellenséges F-14-est vettek célba.

A legismertebb ilyen eset a dél-koreai KAL légitársaság Boeing 747-eséé: a szovjet légvédelem 1983-ban lőtte le az útvonalától jelentősen eltért óriásgépet. Moszkva – nem kizárt, hogy joggal – attól tartott, a Jumbo jetet az USA arra használja fel, hogy tesztelje a szovjet légvédelmi radarrendszer működését. A szovjetek már 1978-ban is rálőttek egy KAL-gépre, akkor két kivétellel minden utas túlélte a támadást.

Mi történt 1975-ben?

Nem kizárt, hogy ugyancsak rakéta végzett 1975-ben a Malév bejrúti járatával. A légiközlekedés történetében ez volt a legnagyobb olyan katasztrófa – hatvanan haltak meg – amelyet nem követett alapos hivatalos vizsgálat. A Tu-154-es a tengerbe zuhant, s a mai napig nem derült ki, mi történt: nem kizárt, hogy műszaki hiba okozta a baleset, ám valószínűbb, hogy a szovjet gyártmányú gépet rakétatalálat érte. Itt is több lehetőség van, akadnak, akik szerint Izrael lőtte le a vélhetően fegyvereket (is) szállító gépet, míg mások az egymással is vitában álló palesztin frakciók egyikét tartják felelősnek.

Az első ilyen incidens 1938-ban volt, akkor a japánok lőttek le egy polgári DC-2-est Hongkong közelében. 14 ember halt meg, viszont az amerikai állampolgárságú pilóta túlélte a géppuskatüzet.