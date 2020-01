Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De később elengedték.","shortLead":"De később elengedték.","id":"20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1034d2-48cd-458d-8c8b-b3ddd801a94a","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","timestamp":"2020. január. 23. 09:25","title":"Verekedés után rendőrök vitték el a szlovák környezetvédelmi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes Boldog István, akinek neve egy, a választókörzetében történt korrupciógyanús ügyben vetődött fel, legközelebbi munkatársát pedig már őrizetbe is vették emiatt. Bár a kiírás alapján úgy tűnhet, hogy a politikus 2022-es képviselő-jelöltségét nem befolyásolja a büntetőügy, miután beszéltünk vele, kiderült, ez nincs feltétlenül így. A posztok felülvizsgálatának nagyjából a harmadánál tart most Orbán Viktor, és még csak most jönnek a zűrösebb helyek. ","shortLead":"Köszönöm a bizalmat! – ezt írta keddi, a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén készült fotója alá a fideszes...","id":"20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e792fa-e60e-4453-a020-f46572e8eec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e962f7a4-11ff-41d1-8833-473c8b755229","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Vikor_Fidesz_valasztokeruleti_elnokok_felidos_ertekeles","timestamp":"2020. január. 22. 11:20","title":"A problémás körzeteket hagyta Orbán a választókerületi értékelések végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90fe688-7781-4ef0-9b79-59f7f9322d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Combat 18 németországi ágát egy bevándorlóbarát német politikus meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.\r

","shortLead":"A Combat 18 németországi ágát egy bevándorlóbarát német politikus meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.\r

","id":"20200123_Neonaci_csoportot_tiltottak_be_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90fe688-7781-4ef0-9b79-59f7f9322d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f73862-38e8-4a82-bcf9-e44369ac8222","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Neonaci_csoportot_tiltottak_be_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 23. 13:23","title":"Neonáci csoportot tiltottak be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","shortLead":"Ausztrálok. Nem bonyolítják túl a dolgokat.","id":"20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df291adb-e899-4ed1-9b87-7cdfa76ba009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c206e9ac-6595-4ef6-83a8-bf099e8ec17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_Lazan_odaadta_a_sofornek_menet_kozben_az_auton_felejtett_tabletjet_a_motoros__video","timestamp":"2020. január. 23. 10:41","title":"Lazán odaadta a sofőrnek menet közben az autón felejtett tabletjét a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ccfa7-aa06-472d-b30f-8281d1d3eedf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben úgy lehet majd szerkeszteni a videókat az Adobe Premier Próban, mint a Google Drive-on lévő dokumentumokat.","shortLead":"A jövőben úgy lehet majd szerkeszteni a videókat az Adobe Premier Próban, mint a Google Drive-on lévő dokumentumokat.","id":"20200123_adobe_premier_pro_productions_videovagas_google_drive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464ccfa7-aa06-472d-b30f-8281d1d3eedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9512f9e0-51d5-437a-866a-1b097e644202","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_adobe_premier_pro_productions_videovagas_google_drive","timestamp":"2020. január. 23. 19:03","title":"Csinált egy új funkciót az Adobe a videószerkesztőjéhez, sokkal gyorsabb lesz vele a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","shortLead":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","id":"20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3faed8-e215-45e0-8020-24475880db68","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","timestamp":"2020. január. 23. 09:17","title":"Eljárás indul a budaörsi szemészeti szakrendelő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground legenda Pest fölött az ég című estjét.\r

\r

","shortLead":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground...","id":"20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422a97b-54c8-4885-a74d-50eaba1fadd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","timestamp":"2020. január. 23. 09:06","title":"Kamondy Ágnes a TRIP hajón folytatja visszatérését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]