Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter azt közölte, hogy egyelőre nincs ok rendkívüli intézkedésre.","shortLead":"Szijjártó Péter azt közölte, hogy egyelőre nincs ok rendkívüli intézkedésre.","id":"20200124_Nincs_magyar_erintettje_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f74867-1a60-4d22-b1d0-c90a33ae527a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Nincs_magyar_erintettje_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. január. 24. 12:44","title":"Nincs magyar érintettje a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6e35a7-fc2f-4fb0-8a2c-7420405c4361","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lesz mozikocsi, de kipróbálhatják a gyerekek azt is, milyen a jegyvizsgálók munkája. ","shortLead":"Lesz mozikocsi, de kipróbálhatják a gyerekek azt is, milyen a jegyvizsgálók munkája. ","id":"20200124_Nyilt_napot_tart_a_Gyermekvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6e35a7-fc2f-4fb0-8a2c-7420405c4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4257402-311b-432a-b486-1083592d335d","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Nyilt_napot_tart_a_Gyermekvasut","timestamp":"2020. január. 24. 13:48","title":"Nyílt napot tart a Gyermekvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki a félelem légkörét megteremtve irányított, és szexuális zaklatásba bukott bele – meséli el a Botrány című új film.","shortLead":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki...","id":"20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec2686-6bc7-43df-bfde-abbe6c931be0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","timestamp":"2020. január. 23. 19:00","title":"Nőket zaklatott, mert megtehette, a szelleme pedig ma is áthatja az amerikai közbeszédet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is érkezett.","shortLead":"Határérték feletti glicidil-észter tartalom miatt visszahívtak egy orosz eredetű kekszet, melyből Magyarországra is...","id":"20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fca060-e8cf-4aee-a06e-cd8ce1654171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Rakkelto_kekszet_kellett_visszahivni_a_magyar_boltok_polcarol","timestamp":"2020. január. 25. 10:40","title":"Rákkeltő kekszet kellett visszahívni a magyar boltok polcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","id":"20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfb2287-b3d1-4914-9c20-2dc2bd382982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","timestamp":"2020. január. 24. 22:01","title":"Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","shortLead":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","id":"20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca98ee3-2bac-453c-939b-3c7e52b7faa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","timestamp":"2020. január. 23. 11:50","title":"Egy BMW is összetört a 4-es főúton történt karambolban – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid mennyisége.","shortLead":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid...","id":"20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c566690-01ff-474d-a909-21621272a80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","timestamp":"2020. január. 23. 14:03","title":"Újabb negatív rekord született, soha nem volt még ennyi szén-dioxid a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]