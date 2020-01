Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0fca60-2def-4c24-bce5-662f6d1e3305","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:28","title":"Marabu Féknyúz: Koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg alapító. Úgy tűnik, mától egy fokkal biztonságosabb rendszer a Facebook – de ehhez önnek is kattintania kell egy párat.","shortLead":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg...","id":"20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688d8fc-96f7-4716-a88a-be8208010a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","timestamp":"2020. január. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: 2 év ígérgetés után önnél is aktiválták a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akinek nem volt elég az eddigi 585 lóerő, az most végre megnyugodhat egy picit.","shortLead":"Akinek nem volt elég az eddigi 585 lóerő, az most végre megnyugodhat egy picit.","id":"20200129_750_loeros_lett_a_legujabb_mercedesamg_gt_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9656b764-1f0a-49f3-bae5-4323bc560f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f81967-fd50-41cd-8df2-b1bbb49e8816","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_750_loeros_lett_a_legujabb_mercedesamg_gt_r","timestamp":"2020. január. 29. 07:59","title":"750 lóerős lett a legújabb Mercedes-AMG GT R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90","c_author":"Révész Sándor","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes populista módon ágálni a tb-törvény szigorítása ellen, és főleg nem érdemes összekötni a nem fizetők helyzetét a jól keresőkével.","shortLead":"Nem érdemes populista módon ágálni a tb-törvény szigorítása ellen, és főleg nem érdemes összekötni a nem fizetők...","id":"20200130_Revesz_A_helytelenites_helye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b0e38-884e-487a-8567-2b526eb5c33d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Revesz_A_helytelenites_helye","timestamp":"2020. január. 30. 13:35","title":"Révész: A helytelenítés helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne terjedjen tovább? Magyarázó videó Gergely Mártonnal.","shortLead":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne...","id":"20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac410b0-169f-4b62-a3cf-0558965d1c30","keywords":null,"link":"/360/20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","timestamp":"2020. január. 29. 15:00","title":"Minden, amit a koronavírusról tudni kell – gyerekbarát videóban mondjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","shortLead":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","id":"20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98e8de0-268d-4b42-9462-8b96ab5899e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","timestamp":"2020. január. 30. 10:03","title":"A Samsung előállt a világ első 5G-s táblagépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefonokon tárolta a felvételeket.","shortLead":"Mobiltelefonokon tárolta a felvételeket.","id":"20200130_Gyermekpornografia_miatt_iteltek_el_egy_visszaeso_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdc0559-703e-40e1-846a-155e79734f43","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gyermekpornografia_miatt_iteltek_el_egy_visszaeso_ferfit","timestamp":"2020. január. 30. 16:51","title":"Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy visszaeső férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]