[{"available":true,"c_guid":"f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","shortLead":"Egy 12 éves kisfiú segített a láb nélkül született Gracie-n.","id":"20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c89769-95ea-4a29-a957-074588c0c6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd90b5b-4f01-491b-b7b1-06ce0aa39895","keywords":null,"link":"/elet/20200207_lego_kerekes_kocsi_kutyakocsi_kutya","timestamp":"2020. február. 07. 13:03","title":"Legóból épített kerekes kocsit kapott egy rokkant kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","shortLead":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","id":"20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a495a6e2-61d8-4257-b80a-a8fa345980e2","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","timestamp":"2020. február. 06. 19:52","title":"Megint kirúgta a Benetton botrányos hirdetései tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry Apartmentsnek.","shortLead":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry...","id":"20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf82d62-1e82-4d87-a9e2-d63f01dd8151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","timestamp":"2020. február. 07. 11:02","title":"Bezárattak egy újabb zughotelt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár a kórokozó nem tűnik erősebbnek, mint az évekkel korábbi ugyanilyen betegség, nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk róla a közösségi médiában.","shortLead":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár...","id":"20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1017597-f3ef-4f40-b4ab-550ec61fec94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","timestamp":"2020. február. 06. 16:35","title":"Koronavírus: mi magunk okozzuk a pánikot, pedig jobban tennénk, ha lenyugodnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb koronavírus-áldozatok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb...","id":"20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21662f6c-ae78-4bd5-9006-bcecf61aeb49","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 07. 08:00","title":"Radar360: Elszállították a menekülteket Kelebiáról, drogbandára csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968 vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit? A francia-német zöldmozgalom meghatározó alakja nyugdíjas éveit tölti, pedig lehetne Macron minisztere is. Véleménye azért még van mindenről.","shortLead":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968...","id":"202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a616e3-8acd-4b6b-8746-71eec2ef1dd4","keywords":null,"link":"/360/202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","timestamp":"2020. február. 06. 13:00","title":"Cohn-Bendit: Ha Orbán módszere fertőző, akkor legyen az emberséges politika is az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták elhallgattatni.","shortLead":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták...","id":"20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b173ac7-d883-48dd-b2d8-7c863b1d4306","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","timestamp":"2020. február. 06. 17:19","title":"Meghalt az a kínai orvos, aki figyelmeztetni akart a koronavírusra, de rendőrök mentek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]