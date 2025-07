A Ryanair bővíti az ingyenesen felvihető kézipoggyászok méretét az Európai Unió nyomására

A Ryanair 20 százalékkal növeli az ingyenesen felvihető, ülés alatti kézipoggyászok megengedett méretét, miután az Európai Unió új szabályokat javasolt a díjmentes poggyászokra vonatkozóan – írja a Sky News.

A fapados légitársaság jelenleg egy kézipoggyász felvitelét engedélyezi – jellemzően egy kézitáskát vagy kis hátizsákot –, amelynek el kell férnie az előttünk lévő ülés alatt. A jelenlegi maximum méret 40×25×20 centiméter.

Ezt most 40×30×20 centiméterre növelik.

Bár ez csupán egy 5 centiméteres bővítésnek tűnik, a táskák térfogat így 20 literről 24 literre nő, ami néhány plusz pólónak vagy alsóneműnek is helyet biztosíthat. A táskába való bepakolás sohasem könnyű mutatvány, ennek nehézségeiről ebben a cikkben írtunk részletesen.

A változtatás ellenére a Ryanair még így is elmarad fő riválisától, az easyJettől, amely 45×36×20 centiméteres (32 literes) kézipoggyászt engedélyez, míg a WizzAir már most is a 40×30×20 centiméteres méretet alkalmazza.

A Ryanair közölte, hogy a változást „a következő hetekben vezetik be, amint az ehhez szükséges poggyászmérő eszközöket a reptereken átállítják”, és hozzátették, hogy ezzel túlteljesítik az EU által javasolt minimumméretet.

Az európai döntéshozók múlt héten azt javasolták, hogy minden utasnak díjmentesen engedélyezzenek egy legalább 40×30×15 centiméteres táskát, valamint egy másikat, amely legfeljebb 100 cm hosszú és 7 kg súlyú lehet.

Ez jelentős változást hozhat, mivel a legtöbb fapados légitársaság külön díjat számol fel a nagyobb méretű, felső rekeszbe vagy a csomagtérbe helyezett poggyászokért.

Az Európai Parlament képviselői továbbá azt is szorgalmazzák, hogy a 12 év alatti gyerekek garantáltan a kísérőjük mellett ülhessenek felár nélkül, és hogy a mozgáskorlátozott utasokat kísérő személyek ingyen utazhassanak.