Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","shortLead":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","id":"20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef513f-3638-40d9-825d-fdbb8a925024","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","timestamp":"2020. február. 13. 20:55","title":"Kevesebb a jég, ezért soványabbak és kevesebb bocsuk születik a jegesmedvéknek a Baffin-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is megkezdte.","shortLead":"Nemcsak a termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai lettek idéntől könnyebbek, a cég a raklapfóliák kiváltását is...","id":"20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7753e4d4-0084-49e2-9389-cf9ba01e9b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c8f57b-ae8d-40d3-b4c1-9b2d462b0d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Konnyebbek_lettek_a_CocaCola_termekek_aluminium_dobozai_es_PETpalackjai_is","timestamp":"2020. február. 13. 11:33","title":"Könnyebbek lettek a Coca-Cola termékek alumíniumdobozai és PET-palackjai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója szerint világosan kell látni, „kiket akarunk nevelni, milyenné akarjuk formálni a felnövő generációk magyarjait”.","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója szerint világosan kell látni, „kiket akarunk nevelni, milyenné akarjuk formálni a felnövő...","id":"20200213_Vidnyanszky_a_NATrol_Nyirot_es_Wasst_olvasva_megelheto_a_trianoni_katasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d629778-c608-4cbe-a3da-0119b78e5539","keywords":null,"link":"/kultura/20200213_Vidnyanszky_a_NATrol_Nyirot_es_Wasst_olvasva_megelheto_a_trianoni_katasztrofa","timestamp":"2020. február. 13. 09:10","title":"Vidnyánszky a NAT-ról: Nyirőt és Wasst olvasva megélhető a trianoni katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","shortLead":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","id":"20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d103-90ef-4343-a701-c08146ebd5c6","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","timestamp":"2020. február. 13. 09:46","title":"Óriási változások jönnek a magyar fociban: nem korlátozzák a légiósok számát, lesz videóbíró is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","shortLead":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","id":"20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508998f-7e6b-4ecb-9494-406e5a1ff68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 14. 15:57","title":"Brüsszel figyeli a gyöngyöspatai romák kártérítéséről tartott nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]