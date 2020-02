Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt hiány az Egyesült Arab Emírségek koronaékszerének számító városban.","shortLead":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt...","id":"202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a87d06-1ad6-4e31-814c-cdf473c8b0d2","keywords":null,"link":"/360/202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","timestamp":"2020. február. 28. 15:00","title":"Dubai sejkje újabb nagy dobásra készül: a jövőnek is emléket állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","shortLead":"A rendőrség fokozottan ellenőrzi a gyalogosokat a fővárosban.","id":"20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3637bf-da0d-4da6-8ed2-93903ae97c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Halalos_gazolasok_felveteleivel_figyelmeztetik_a_lakossagot_a_helyes_kozlekedesre","timestamp":"2020. február. 28. 21:01","title":"Halálos gázolások felvételeivel figyelmeztetik a lakosságot a helyes közlekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a1eb79-3a36-4069-a344-e722d899e89b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migrációs helyzet is témája volt a megbeszélésnek. 