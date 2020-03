Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","shortLead":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","id":"20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871a1349-252f-4740-a46c-3c58c2628eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","timestamp":"2020. március. 02. 16:56","title":"Koordinált szabadságkivétel lehet a pedagógusok fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585204-7512-4aa6-be09-f228d3177bf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1870. március 2-án indult el a Budavári Sikló, korábbi nevén Budai Hegypálya, az alkalomból emléktáblát avattak a sikló Clark Ádám téri alsó állomásán hétfőn.\r

