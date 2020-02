Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","shortLead":"Kelet-Európában súlyos problémát jelent a hulladékimport.","id":"20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa8bbc5-bf07-4749-9aa4-37bb80ed6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6391a5e-011a-400d-b477-e3b99a2511b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_A_szemethegyek_is_megosztjak_az_EU_gazdag_es_szegeny_orszagait","timestamp":"2020. február. 25. 06:15","title":"A szeméthegyek is megosztják az EU gazdag és szegény országait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ea84e6-c074-40a7-aa93-4e5e70b2fa39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Volkmarsenben történt gázolás sérültjei között gyerekek is vannak.","shortLead":"A Volkmarsenben történt gázolás sérültjei között gyerekek is vannak.","id":"20200224_nemetorszag_volksmarsen_farsang_felvonulas_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ea84e6-c074-40a7-aa93-4e5e70b2fa39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6aebe8e-a75a-4e2a-9a83-9a2a5bc72207","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_nemetorszag_volksmarsen_farsang_felvonulas_gazolas","timestamp":"2020. február. 24. 16:27","title":"Farsangi felvonulók közé hajtott egy autós Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az első fordulóban a dubaji, 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi...","id":"20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a85c590-8c6c-4abc-b4c3-31b2efc1bb28","keywords":null,"link":"/sport/20200224_fucsovics_marton_gael_monfils_dubaj_tenisztorna","timestamp":"2020. február. 24. 20:59","title":"Nagy meccsen kapott ki Fucsovics Monfilstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a fertőzött a karantén alá vont Diamond Princess óceánjáró utasai között.\r

","shortLead":"Egyre több a fertőzött a karantén alá vont Diamond Princess óceánjáró utasai között.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_diamond_princess_brit_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93310dd-c6b2-4c4a-a132-ea3f8fdab242","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_diamond_princess_brit_fertozottek","timestamp":"2020. február. 23. 20:40","title":"Koronavírus: hazavitték a Diamond Princessen rekedt briteket, többen fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell “játszani”, hogy az interneten is biztonságban legyenek.","shortLead":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell...","id":"20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71662af-7928-4558-9c1f-5234d48203da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","timestamp":"2020. február. 24. 20:19","title":"A biztonságos netezésről szóló társasjátékot adott ki a Microsoft, itt letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette pedig még négy szerző vehet át elismerést a március 2-i díjátadó ünnepségen. ","shortLead":"Requiem Tzimbalomra című verskötetéért Kovács András Ferenc nyerte el idén az Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellette...","id":"20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb5c533-442f-461d-a5de-29d1c90f6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4f574-9773-4802-b4d9-0792b3004e0b","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Irodalmi_Nagydijat_kap_Kovacs_Andras_Ferenc","timestamp":"2020. február. 25. 11:41","title":"Irodalmi Nagydíjat kap Kovács András Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","shortLead":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","id":"20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a159d04b-f638-4bd5-b6d3-e15c07450993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","timestamp":"2020. február. 23. 16:10","title":"Ezzel a napelemes jachttal örökké bolyonghat a tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánikhangulat alakult ki.","shortLead":"Pánikhangulat alakult ki.","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82efac31-e7e9-4478-9a44-7da7e08626e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_olaszorszag_romania_sztojkafalva","timestamp":"2020. február. 24. 18:05","title":"Rendőrt hívtak egy Olaszországból hazatért nőre Sztojkafalván, mert rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]