Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor már a bemutató előtt kipróbálhatta az Oppo újdonságát, amit igen remek fénylesőkkel látott el a gyártó.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor már a bemutató előtt kipróbálhatta az Oppo újdonságát, amit igen remek fénylesőkkel...","id":"20200306_oppo_find_x2_pro_kamera_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b2f031-9a54-4099-b026-b6ea13803087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cc8870-c7ec-4bb6-ace3-4c735e1205f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_oppo_find_x2_pro_kamera_dxomark","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Az Oppo új telefonja nem csak gyors, nagyon jó fotókat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit is rekordot döntött, amiből szép osztalék fizetését tervezik. Az „aktuális események” (koronavírus-járvány) rövid távon hatással lehetnek a bank eredményére.","shortLead":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit...","id":"20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a34542-0dc9-4117-832f-8c25ce1fe1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","timestamp":"2020. március. 06. 11:31","title":" 400 milliárd felett az OTP tavalyi profitja, a gyenge forint is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek olyan szociális problémákról szól, amelyekkel 41 év után is foglalkoznunk kell. Ezért nagyszerű, hogy Pass Andrea elővette a filmet, és elkészítette annak színpadi változatát. Ha azonban választani kellene, akkor lehet, hogy inkább Tarr rendezését ajánlanánk. ","shortLead":"Lakhatási válság, alkoholizmus, párkapcsolati és szexuális erőszak. Tarr Béla első nagyjátékfilmje, a Családi tűzfészek...","id":"20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98507117-3043-45af-9382-66cc9f067b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbe84-7a91-40f8-bbb1-f0139086c162","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_tarr_bela_pass_andrea_csaladi_tuzfeszek","timestamp":"2020. március. 06. 20:00","title":"Jól hangzik ez a népesedéspolitika, de akkor is kilencen nyomorgunk egy szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magasabban fekvő északi tájakon havazat is.","shortLead":"A magasabban fekvő északi tájakon havazat is.","id":"20200306_borus_csapadekos_lesz_a_pentek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e8b73-7e92-4078-b29d-a034386a3779","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_borus_csapadekos_lesz_a_pentek","timestamp":"2020. március. 06. 05:15","title":"Borús, csapadékos lesz a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","shortLead":"Mérlegelik, hogy átmenetileg kivonják a forgalomból a 14 darab Airbus A380-as gépet.","id":"20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa573c9d-c28d-4fdb-bacb-31a16cb37405","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_Akar_felere_is_csokkentheti_jaratainak_szamat_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 06. 20:17","title":"Akár felére is csökkentheti járatainak számát a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és az ellenzéki pártok megemlékezése is. Két iránihoz a rendőrségnek is ki kellett szállnia a VIII. kerületbe, mert nem voltak hajlandók karanténba menni. Itt minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és...","id":"20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef51cc0-79bb-43dd-94f2-60038a141f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","timestamp":"2020. március. 07. 09:01","title":"Elmarad a központi és a fővárosi március 15-i ünnepség – percről percre a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás utólagos akadálymentesítésének. A beépítés 2022 tavaszán kezdődik, kérdés, elég lesz-e a pénz, nyolc állomásra összesen 5,6 milliárd forint van.","shortLead":"A liftépítés megzavarta volna a 3-as metró buszos pótlását, de a BKV most már nekilátott a Dózsa György úti állomás...","id":"20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caec3c6d-a89d-4aa4-b8e2-d17ad2b96a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d317ed8e-6ec8-46f9-9131-a884bfd1d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_2023ra_lesz_lift_egy_mar_felujitott_metroallomason","timestamp":"2020. március. 06. 05:42","title":"2023-ra lesz lift egy már felújított metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]