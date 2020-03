Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","shortLead":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","id":"20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680ed04c-aec6-44d3-a55a-06e829950804","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","timestamp":"2020. március. 10. 11:18","title":"Hét BKV-hajóból hatnak még nincs üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét anélkül, hogy közben lemerítené a kocsi akkumulátorát. Ezzel a beharangozóval készíti elő a piacot augusztusra ígért tetőboksza számára az autós kiegészítőket gyártó amerikai Yakima. ","shortLead":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét...","id":"202010_napelem_azauton_tetofedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8f754-aefe-4de9-8513-769c769caea4","keywords":null,"link":"/360/202010_napelem_azauton_tetofedok","timestamp":"2020. március. 09. 10:00","title":"Praktikus vétel lehet az autóra szerelhető napelemes tetőbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af689592-6266-4e15-85c0-307306058876","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem kíván versengeni, és több fogyasztóorientált funkciót is felad a Microsoft a Cortanánál, sőt digitális asszisztense nevét is megváltoztathatja.","shortLead":"Már nem kíván versengeni, és több fogyasztóorientált funkciót is felad a Microsoft a Cortanánál, sőt digitális...","id":"20200309_cortana_uj_neve_microsoft365_assistant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af689592-6266-4e15-85c0-307306058876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85df6430-a6f4-4ee6-a95c-3950e5e07f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_cortana_uj_neve_microsoft365_assistant","timestamp":"2020. március. 09. 14:03","title":"Felejtse el a Cortanát, megvan az új neve és feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"BI","category":"elet","description":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor a gyerek szeresse az iskolát, vagy az igényeik nem fontosak. Egy biztos: szeptembertől bevezetik. Vélemény.","shortLead":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor...","id":"20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144e043-6a99-4517-8187-defa68b976b0","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","timestamp":"2020. március. 09. 11:16","title":"NAT: most épp fontos, hogy a gyerek szeresse az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi Csaba András.","shortLead":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi...","id":"20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db563b33-7652-43bc-998e-17a435d43ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","timestamp":"2020. március. 09. 09:40","title":"Képregényben magyarázza Győr fideszes polgármestere, miért nem ad több pénzt a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","shortLead":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","id":"20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8784a98-5fe8-4134-a286-c8de4c2b8784","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","timestamp":"2020. március. 10. 15:44","title":"Már Pakson sincs szervezete a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]