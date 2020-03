Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","shortLead":"A magyar miniszterelnök beszédet is mond Kisinyovban.","id":"20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ab60dc-fad2-4cec-bf33-4c94ef4c4d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Orban_Viktor_Moldovaba_utazott_reszt_vesz_egy_forumon_is","timestamp":"2020. március. 11. 18:15","title":"Orbán Viktor Moldovába utazott, részt vesz egy fórumon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán Viktor Chisinauban az EU-ról is kifejtette a véleményét. Azt monda, jobb belül lenni, mint kívül. „Nem könnyű, de megéri” – foglalta össze az uniós tagságot a kormányfő.","shortLead":"A moldáv miniszterelnök megköszönte az országa modernizációjához és reformjaihoz nyújtott magyar támogatást. Orbán...","id":"20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d95c081-931c-4cf5-aeb3-42dfb712bb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576301be-6ed3-4dc8-b2d9-6bec2d9bf000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_30_milliardos_hitelkeret_nyit_Magyarorszag_Moldovanak","timestamp":"2020. március. 12. 12:31","title":"30 milliárdos hitelkeretet nyit Magyarország Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b038d202-ab69-4061-b4d7-123bc4f7f46d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az amerikai képviselőház 227:186 arányban ismét megszavazta a törvénymódosítást az elnök Irán elleni, kongresszusi felhatalmazás nélküli katonai akcióinak megakadályozására.\r

","shortLead":" Az amerikai képviselőház 227:186 arányban ismét megszavazta a törvénymódosítást az elnök Irán elleni, kongresszusi...","id":"20200312_donald_trump_iran_katonai_akcio_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b038d202-ab69-4061-b4d7-123bc4f7f46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54483f78-2d53-43ae-a369-1c4ffd77fe91","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_donald_trump_iran_katonai_akcio_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2020. március. 12. 05:48","title":"Újra kimondták: Trump egyedül nem dönthet az Irán elleni katonai akciókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és a határfolyónak újra meg újra – tapasztalta az Edirne és az Évrosz folyó környékén, valamint a katonák által körülzárt senki földjén a HVG helyszíni tudósítója.","shortLead":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és...","id":"20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6bf1e-1140-4196-81ba-c7f6ebec3a56","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. március. 11. 13:35","title":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a török–görög határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b992d734-51a4-49ec-9c6c-999998995dba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos német márka leleplezte a megújult Vitót, amiből 90 kWh-s akkumulátoros változat is készül.","shortLead":"A csillagos német márka leleplezte a megújult Vitót, amiből 90 kWh-s akkumulátoros változat is készül.","id":"20200312_akar_420_kilometer_tisztan_villannyal_itt_az_uj_mercedes_vito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b992d734-51a4-49ec-9c6c-999998995dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f1c579-cb73-4b67-a739-0a78e4921218","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_akar_420_kilometer_tisztan_villannyal_itt_az_uj_mercedes_vito","timestamp":"2020. március. 12. 11:21","title":"Akár 420 kilométer tisztán villannyal: itt az új Mercedes Vito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","shortLead":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","id":"20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31890b5-5d40-4a3b-84f3-0244801848eb","keywords":null,"link":"/sport/20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","timestamp":"2020. március. 12. 07:29","title":"A WHO döntése ellenére változtatlan az olimpia időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","shortLead":"Továbbra is fej-fej mellett haladnak Bernie Sandersszel, de az elemzők az egykori alelnök győzelmét várják.","id":"20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8f584-967e-4198-be98-256fd3de7038","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Joe_Biden_nagyon_kozel_az_elnokjeloltseghez","timestamp":"2020. március. 11. 21:05","title":"Amerikai előválasztás: Joe Biden nagyon közel az elnökjelöltséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]