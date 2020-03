Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban egy nap alatt 17-tel nőtt a fertőzöttek száma, Szlovákiában 9-cel. Izland betiltotta a tömegrendezvényeket, Venezuelában a metrókon csak arcmaszkban lehet utazni.","shortLead":"Lengyelországban egy nap alatt 17-tel nőtt a fertőzöttek száma, Szlovákiában 9-cel. Izland betiltotta...","id":"20200313_Vilagszerte_terjed_a_koronavirus_osszeul_a_G7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3229c49-d432-4419-8872-e1f81820c7d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Vilagszerte_terjed_a_koronavirus_osszeul_a_G7","timestamp":"2020. március. 13. 18:34","title":"Világszerte terjed a koronavírus, összeül a G7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél később kimutatták a koronavírus-fertőzést. Az elnökön nem végeztek el tesztet.","shortLead":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott...","id":"20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008e1a12-3bb6-4a24-95ea-76439b2b026c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","timestamp":"2020. március. 14. 07:56","title":"Trump egy másik koronavírus-fertőzöttel is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","shortLead":"Három másik gyanús beteggel együtt szállították a Szent Lászlóba a Semmelweis Egyetem hallgatóját. ","id":"20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170b593f-a702-4b99-b31a-97fee7d37b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2656235-bea4-44f4-8ffd-b38b8b81287c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_karanten_teszt_Semmelweis_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 20:31","title":"Tanára karanténban van, neki hőemelkedése lett, mégsem tesztelték a diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","shortLead":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","id":"20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ed3a9a-8847-464c-9b7a-5e8193e35a35","keywords":null,"link":"/kultura/20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","timestamp":"2020. március. 13. 15:30","title":"Cirkuszba, színházba és hangversenyre is mehet a kanapéjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","shortLead":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","id":"20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984f9ba-2415-4573-9749-0df3b8161afc","keywords":null,"link":"/sport/20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 07:50","title":"NB II-es magyar focista: Ez a meccs annyira kellett a magyar labdarúgásnak, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép Szolgálója parlamenti képviselője, aki a HVG-nek nyilatkozva kijelentette: nem hiszi, hogy a kárpátaljai magyarok el akarnának szakadni Ukrajnától.","shortLead":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép...","id":"202011_a_nep_szolgalolanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eac8ac-bcfd-44a1-a154-63c2e545f98a","keywords":null,"link":"/360/202011_a_nep_szolgalolanya","timestamp":"2020. március. 13. 16:10","title":"Ukrán kormánypárti képviselő: Magyarország nem akarja elszakítani Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]