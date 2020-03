Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.

2020. március. 12. 13:50
Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt

Két helyi fiatal sietett a bajba jutott apának és a lányának a segítségére, de a magyar férfit azóta sem találták meg.

2020. március. 12. 07:54
Egy magyar férfi tűnt el a tengerben, elragadta őt és a lányát egy óriási hullám

Az elmúlt 24 órában már csak 8 megbetegedést jelentettek be Hupej tartományból.

2020. március. 12. 09:39
Kína bejelentette, hogy túl vannak a koronavírus-járvány nehezén

Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.

2020. március. 11. 16:10
Közelít az 500-hoz a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban

Mikel Arteta koronavírusos, már karanténba is került.

2020. március. 13. 06:11
Az Arsenal vezetőedzője is megbetegedett

A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.

2020. március. 11. 17:16
Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből

A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.

2020. március. 12. 16:50
Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem

Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.

2020. március. 12. 07:03
Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben