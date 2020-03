Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram Aviation Kft.-t.","shortLead":"Repülőgép-hajtóművek karbantartását végzi majd az a kisvárdai üzem, amelynek a működtetésére megalapították a Tungsram...","id":"202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2566802e-9807-45b3-9f58-a8835f09c301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cee24-f129-487d-841a-f00e740f84cc","keywords":null,"link":"/360/202012_tungsram_aviation_repulot_javitanak_kisvardan","timestamp":"2020. március. 22. 12:00","title":"Repülőt javítanának Kisvárdán, aztán jött a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért rendszeres „árnyék-tájékoztatókat” tart Joe Biden. A politikus, akinek a legjobb esélye van arra, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként induljon az elnökválasztáson, azt is közölte, hogy Trump rendszeresen tesz félrevezető nyilatkozatokat.\r

\r

","shortLead":"Rosszul kezeli Donald Trump amerikai elnök az USA-t is egyre súlyosabban érintő koronavírus-járványt, s ezért...","id":"20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03433b26-b30b-4df3-a53a-7ebe2d44fbde","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Arnyek_koronavirustajekoztatokba_kezd_Biden_mert_Trump_alkalmatlan_a_vezetesre","timestamp":"2020. március. 22. 15:11","title":"Árnyék koronavírus-tájékoztatókba kezd Biden, mert Trump alkalmatlan a vezetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bosznia-Hercegovinában meghalt szombaton az első koronavírusos beteg, Szerbiában szigorítanak a kijárási tilalmon, Szlovákiában újabb 41 embernél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, az ukrán fővárosban hétfőtől csak egészségügyiek utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön.","shortLead":"Bosznia-Hercegovinában meghalt szombaton az első koronavírusos beteg, Szerbiában szigorítanak a kijárási tilalmon...","id":"20200321_Szlovakiaban_mar_tobb_beteg_van_hivatalosan_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b17cbe-2f77-45de-b8c7-588000649eba","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Szlovakiaban_mar_tobb_beteg_van_hivatalosan_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 21. 19:51","title":"Szlovákiában már több fertőzött van, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"kkv","description":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az, hogy rendelnek-e annyival többet az otthon maradók, hogy ez segítség az újonnan futárnak jelentkezőknek és a vendéglátóhelyeknek.","shortLead":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az...","id":"20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a25af-2510-4a29-9ef2-8f3dd6f47d39","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"A házhozszállítás segítheti az éttermek túlélését, de mi lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz légitársaságok az elkövetkező napokban nyolc országból, köztük Magyarországról fognak a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt orosz állampolgárokat evakuálni. Az Aeroflot szombattól hétfőig hat járatot indít Budapestről.","shortLead":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz...","id":"20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766310-7fe3-44c8-9080-d45c2b973248","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","timestamp":"2020. március. 21. 16:50","title":"Magyarországról orosz állampolgárokat evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","shortLead":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","id":"20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76756eae-2641-4b0e-bee5-9241fbbbb411","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 21. 15:29","title":"Megalakult az új kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal a családjukhoz a vírust is.","shortLead":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal...","id":"20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70708203-0386-4713-a918-2b562cd6e3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","timestamp":"2020. március. 22. 11:30","title":"Dél-Olaszország most attól fél, hogy velük is ugyanaz megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]