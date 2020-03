Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak Javier Padilla, spanyol háziorvos. A katasztrofális spanyol adatokhoz azonban nagyban hozzájárulhatott az egészségügy alulfinanszírozottsága is. A doktor arra is figyelmeztetett, hogy náluk a védőfelszerelések hiánya miatt nagyon sok egészségügyi dolgozó fertőződik meg. A lapunknak küldött válaszaival egy időben tudta meg: ő is koronavírusos. ","shortLead":"Nincs olyan egészségügyi rendszer a világon, ami egy ilyen járványra fel lenne készülve - nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9df8c0-8476-496d-aa27-0009d5586c41","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_spanyol_orvos_uzenet_teszt_vedoruha_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 28. 17:00","title":"Egy spanyol orvos üzenete a frontvonalból: teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","shortLead":"A párt szerint nem kell élethosszig tartó felhatalmazás a védekezéshez.","id":"20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab432f-00fb-40b1-9f9f-fa7e0ef57c24","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_DK_teljhatalom_nelkul_is_megy_ez","timestamp":"2020. március. 27. 13:39","title":"DK: Teljhatalom nélkül is megy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","shortLead":"Egy olaszországi ügylet miatt került bajba a CIG.","id":"20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b642c1bc-9b39-4077-bfab-07fe718172d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Sulyos_birsagot_szabott_ki_az_MNB_a_Meszaros_Lorinchez_kotheto_biztositora","timestamp":"2020. március. 27. 20:52","title":"Súlyos bírságot szabott ki az MNB a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a gyógyultak száma is növekedett.","shortLead":"De a gyógyultak száma is növekedett.","id":"20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7460d53-ce40-40f9-8c3a-97373dcc1437","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 06:51","title":"Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","shortLead":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","id":"20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d38286-affe-45f8-bea0-28bca450bb3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","timestamp":"2020. március. 28. 20:45","title":"Meg kell próbálni újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","shortLead":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","id":"20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a8dce-05c6-4d51-a706-9d73186baba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","timestamp":"2020. március. 28. 09:30","title":"Két egészségügyi dolgozó is koronavírusos a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]