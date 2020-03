Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","shortLead":"Két dologra hívjuk fel olvasóink figyelmét: maradjanak otthon és fűtsenek.","id":"20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7c769e-36da-47f5-8ffb-ffbe4366f49e","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Komoly_fagyok_lesznek_a_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Komoly fagyok lesznek a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg. De még milyen!\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt szombattól már a Zugligeti Libegő is leállt. A BKK Facebook-oldalán a hír ihlette vers jelent meg...","id":"20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b1845-64f0-44d7-b8fc-5b0898cf7781","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Egy_ismeretlen_koltogeniusz_zsenialis_versben_bugja_el_a_leallitott_libego_banatat","timestamp":"2020. március. 28. 10:59","title":"Egy ismeretlen költőgéniusz zseniális versben búgja el a leállított libegő bánatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c77944-cffc-473d-9c98-f752b48dd141","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akciózott egyet az Apple: bár sem a Final Cut Pro X, sem a Logic Pro X nem lett olcsóbb, az ingyenes kipróbálás időszakát megháromszorozta a cég.","shortLead":"Akciózott egyet az Apple: bár sem a Final Cut Pro X, sem a Logic Pro X nem lett olcsóbb, az ingyenes kipróbálás...","id":"20200327_apple_final_cut_pro_x_logic_pro_x_videovago_hangvago_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c77944-cffc-473d-9c98-f752b48dd141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104d04da-2f4c-41ea-9d04-7da0c60173e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_final_cut_pro_x_logic_pro_x_videovago_hangvago_szoftver","timestamp":"2020. március. 27. 17:03","title":"30 helyett 90 napig használható ingyen az Apple két profi szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek több mint harmada kifejezetten támogatja az elnököt.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezettek több mint harmada kifejezetten támogatja az elnököt.","id":"20200327_Az_amerikaiak_tobbsege_szerint_Trump_jol_kezeli_a_valsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0218-2d26-4b4c-bdfc-9ce4480a2246","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Az_amerikaiak_tobbsege_szerint_Trump_jol_kezeli_a_valsagot","timestamp":"2020. március. 27. 21:14","title":"Az amerikaiak többsége szerint Trump jól kezeli a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg a veszélyhelyzet érvényben van, az egészségügyi dolgozóknak nem kell fizetniük a helyközi járatokon.","shortLead":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg...","id":"20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2dd23-009f-47c1-8f93-c20a7a6a5b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 28. 11:19","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a lakosság 38 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok.","shortLead":"Csak a lakosság 38 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok.","id":"20200328_Ot_eve_nem_volt_ilyen_alacsony_a_Fideszkormannyal_elegedetlenek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd44d0-ef24-4e80-98ed-fd6c1c130388","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Ot_eve_nem_volt_ilyen_alacsony_a_Fideszkormannyal_elegedetlenek_szama","timestamp":"2020. március. 28. 12:40","title":"Öt éve nem volt ilyen alacsony a Fidesz-kormánnyal elégedetlenek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","shortLead":"A szakemberek szerint a felépülés után még két héttel meg kellene hosszabbítani a karantént.","id":"20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7404b1-65f8-445d-91fb-780bba3297de","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Tuneteik_megszunese_utan_legalabb_nyolc_napig_jelen_van_a_koronavirus_egyes_betegekben","timestamp":"2020. március. 27. 18:54","title":"Tüneteik megszűnése után legalább nyolc napig jelen van a koronavírus egyes betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]