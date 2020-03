Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket a sürgősségi ellátásban a Debreceni Egyetem betegellátó helyein - közölte az egyetem sajtóirodája az MTI-vel.","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szombattól előszűrik és elkülönítik a betegeket...","id":"20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4486f6-f653-451e-8c84-920dcf698171","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Elkulonitettek_a_surgossegi_ellatast_igenylo_betegeket_Debrecenben","timestamp":"2020. március. 28. 15:45","title":"Elkülönítették a sürgősségi ellátást igénylő betegeket Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld...","id":"20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993ea69-cf66-44df-94eb-fb74b16112d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","timestamp":"2020. március. 27. 11:33","title":"Egyszer lapos, egyszer domború: kigondolt az Apple egy különleges egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek, szolgáltatók sem jelentenek kivételt ez alól.","shortLead":"Európában és az Egyesült Államokban most szinte mindenki a koronavírussal van elfoglalva. A nagy techcégek...","id":"20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb25c3d-ff53-4923-b617-cb2501771ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_spotify_kezdooldal_who_tanacsok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 27. 10:03","title":"A Spotify is beszállt a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","shortLead":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","id":"20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f5dbc-2921-487d-b2ae-50b604eaa318","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","timestamp":"2020. március. 27. 15:27","title":"Az összefogás szimbóluma lett a fotó az egyszerre imádkozó muszlim és zsidó mentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja Herczog László, a Bajnai-kormány szociális és munkaügyi minisztere. Alább írásában összegzi, mire van megoldás a jelenlegi munkaügyi rendszerben, és amire nincs, arra megoldásokat kínál.","shortLead":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja...","id":"20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534644e-70ca-42c2-b483-05cc1e989728","keywords":null,"link":"/360/20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","timestamp":"2020. március. 26. 19:30","title":"Van itt pár javaslat, mi segíthetne a járvány miatt kilátástalan helyzetbe került embereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt.","shortLead":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem...","id":"20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f2fab-9258-4cd3-b6b3-2c9b46962c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","timestamp":"2020. március. 28. 07:52","title":"A szakmai vezetés fölé kerülhetnek a kórházakban vezényelt katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be, a koronavírus-vészhelyzet miatti gazdasági problémáknak még csak az elején tartunk, így könnyen előfordulhat, hogy aki most biztosnak hiszi az állását, azt később mégis leépítik, fizetés nélküli szabadságra küldik, esetleg csökkentik a fizetését. Nem árt azonban óvatosnak lenni.","shortLead":"Sokan kérdezik a Bankmonitor szakértőitől, hogy vajon később is kérhetik-e a fizetési moratóriumot? Hiszen valljuk be...","id":"20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c14bd-198b-425b-aa60-423fda7f7be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Kesobb_is_kerheto_a_hitelmoratorium","timestamp":"2020. március. 28. 08:00","title":"Később is kérhető a hitelmoratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]