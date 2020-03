Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","shortLead":"Mire valók a bútorok a lakásban, meg a lépcső a családi házban, ha nem keresztülmotorozni rajtuk?","id":"20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=727ddf09-c0b6-400e-b88b-775bdfc27f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd5390d-f560-437f-a358-34dd2e691d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Egy_rendes_motoros_meg_az_otthoni_karantenban_is_motoron_csinal_mindent","timestamp":"2020. március. 30. 14:59","title":"Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent ára 2002 novembere, a WTI-é pedig 2002 februárja óta nem volt ilyen alacsony.","shortLead":"A Brent ára 2002 novembere, a WTI-é pedig 2002 februárja óta nem volt ilyen alacsony.","id":"20200330_wti_nyersolaj_olajarak_brent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b1bd21-535f-4e9e-877b-997f0cd1e5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_wti_nyersolaj_olajarak_brent","timestamp":"2020. március. 30. 15:48","title":"Tovább zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő beteget a túlterhelt kelet-franciaországi kórházakból a déli országrészbe és Németországba - közölte vasárnap este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Az illetékes jelezte: 24 óra alatt 299-cel, 2606-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak száma.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő...","id":"20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde93d9e-ad87-41b4-8eb4-59a7950157f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Szazaval_koltoztetik_a_betegeket_a_tulzsufolt_francia_korhazakbol","timestamp":"2020. március. 29. 21:35","title":"Százával költöztetik a betegeket a túlzsúfolt francia kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség a jelenleginél négyszer több embert fog sújtani, akiknek meg kell majd küzdeniük az extrém páratartalom okozta egészségi problémákkal is – figyelmeztet egy új tanulmány.","shortLead":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség...","id":"20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0c3983-9e00-4432-ba00-8ae32bbe09e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 29. 16:03","title":"Az extrém hőség mellett a klímaváltozás másik velejárója is igen rosszul eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","shortLead":"Ha Kövér és Áder soron kívül aláírja, akkor már éjfélkor hatályba léphet a jogszabály.","id":"20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40c5fd1-d42f-4abd-8fbd-98068f4132b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Mar_hetfo_ejfelkor_eletbe_lephet_a_koronavirustorveny","timestamp":"2020. március. 30. 07:39","title":"Gulyás: Már hétfő éjfélkor életbe léphet a koronavírus-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]