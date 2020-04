Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","shortLead":"Egy kicsivel újra közelebb került a forint mélypontja a 360-hoz.","id":"20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03932d1-f80b-4993-9978-6d1b0295aa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_tortenelmi_melypont_forint_euro","timestamp":"2020. március. 30. 17:24","title":"Új történelmi mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait az interneten mutatja be, és élő streamingelést is tervez.\r

","shortLead":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait...","id":"20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d5c01e-2dc9-4ca9-8668-ab86b05d4281","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","timestamp":"2020. április. 01. 08:55","title":"Most már a Sydney-i Operaházba is beülhet otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed140ccf-c5d9-464f-8d26-9374e5bab78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 01. 07:32","title":"Egy nap alatt több mint 73 ezer fertőzöttel lett több világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3ccfb7-344b-4c2b-882a-e337900f13ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben szigorú kijárási korlátozások vannak Németországban, Boateng a lakásától 300 kilométerre balesetezett.","shortLead":"Miközben szigorú kijárási korlátozások vannak Németországban, Boateng a lakásától 300 kilométerre balesetezett.","id":"20200401_Autopalyakorlaton_landolt_kocsijaval_a_Bayern_Munchen_focistaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e3ccfb7-344b-4c2b-882a-e337900f13ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c438a-9b54-484a-b9de-aec8545dd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Autopalyakorlaton_landolt_kocsijaval_a_Bayern_Munchen_focistaja","timestamp":"2020. április. 01. 09:12","title":"Autópályakorláton landolt kocsijával a Bayern München focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","shortLead":"A szabályozás már éjfélkor hatályba is léphet.","id":"20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87423e79-fb1c-482a-8aab-f64286cb62db","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_A_Fideszketharmad_elfogadta_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 30. 15:06","title":"A Fidesz-kétharmad elfogadta a felhatalmazási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]