[{"available":true,"c_guid":"4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","id":"20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e86f76-468f-4c3c-a783-3ae3922b10d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","timestamp":"2020. április. 01. 16:06","title":"Meggondolta magát a kormány, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet humanitárius katasztrófa fenyeget. A helyzet mára olyannyira tragikus a perzsa államban, hogy Teherán hitelkérelemmel fordult még a Nemzetközi Valutaalaphoz is, amelyben fő ellenségének, az Egyesült Államoknak vétójoga van.","shortLead":"Politikai szűklátókörűség és gazdasági kényszer miatt nem reagált időben a koronavírus-járványra Irán, amelyet...","id":"20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f127428-5170-4943-ae31-be29c694817b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66acb96b-c830-4ce6-a10d-505b4ec150e2","keywords":null,"link":"/360/20200401_Iran_virusgocpont_csapasok_sora","timestamp":"2020. április. 01. 11:00","title":"Iránban sem orvos irányítja a járványellenes harcot, a Forradalmi Gárdát vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság leállítása után a kormány egyelőre a családokat igyekszik a felszínen tartani, a vállalkozások megmentéséhez forrást kell találni.","shortLead":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság...","id":"20200401_Olasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c27307c-3291-40c2-b22a-2ed0004003a5","keywords":null,"link":"/360/20200401_Olasz","timestamp":"2020. április. 01. 15:00","title":"Egységkormánnyal és az élén álló \"csodafegyverrel\" oldanák meg a válságot az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","shortLead":"Bevezetnék a születési nem fogalmát.","id":"20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d17590-d258-46ef-bf84-e3c1dd97420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a1a290-d68d-4461-8d41-015db73b0afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Megszuntetne_a_nemvaltoztatas_lehetoseget_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 12:34","title":"Ellehetetlenítené a nemváltás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi időben 5,6 százalékkal emelkedik naponta a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az utóbbi időben 5,6 százalékkal emelkedik naponta a fertőzöttek száma.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_lassulo_terjedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def5a68-8f65-4161-a29b-29e2b633509d","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_lassulo_terjedes","timestamp":"2020. április. 02. 18:33","title":"Ausztriában már lassabban terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az éjjeli menedéken dolgozók már a járvány terjedésének elején megérezték, ahogy sokak nehezen megteremtett létfeltételei megszűntek. Az intézmények is bajban vannak, hiszen most egyszerre kellene védeniük a kiszolgáltatott embereket, valamint sokszor öreg, beteg munkatársaikat. ","shortLead":"Az éjjeli menedéken dolgozók már a járvány terjedésének elején megérezték, ahogy sokak nehezen megteremtett...","id":"202014_evekig_epitkeztek_napok_alatt_visszazuhantak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc60af-2670-4ac0-beab-2b7153045d97","keywords":null,"link":"/360/202014_evekig_epitkeztek_napok_alatt_visszazuhantak","timestamp":"2020. április. 03. 07:00","title":"Évek munkájával építettek egzisztenciát, a járvány miatt napok alatt újra hajléktalanok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","shortLead":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","id":"20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d28e94-2525-430d-92c6-05f619704ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 18:06","title":"WHO: A koronavírus európai áldozatainak 95 százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem immunisak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","shortLead":"A YouTube Shorts néven dobná piacra azt az applikációt, amellyel a felhasználók rövid videókat oszthatnának meg.","id":"20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe44-c71c-4588-9e89-f4fb0a5f2709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_tiktok_youtube_shorts_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2020. április. 02. 15:03","title":"Lemásolta a TikTokot a YouTube, hamarosan jöhet az új alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]